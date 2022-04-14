Dragon (DRAGON404) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dragon (DRAGON404), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dragon (DRAGON404) Informatie The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. The Eastern dragon, an emblem of power, wisdom, and wealth, embodies the essence of Eastern nations. With the launch of a 'Dragon Culture' themed meme coin, our goal is to elevate and share this distinct and rich cultural legacy on a global stage. Officiële website: https://dragoncoin.biz/home#About Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa946fb6b6b860c68df3c293f1e2c3881b243e08c Koop nu DRAGON404!

Dragon (DRAGON404) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dragon (DRAGON404), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Hoogste ooit: $ 0.00058 $ 0.00058 $ 0.00058 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.000007077 $ 0.000007077 $ 0.000007077 Meer informatie over Dragon (DRAGON404) prijs

Dragon (DRAGON404) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dragon (DRAGON404) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRAGON404 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRAGON404 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRAGON404 begrijpt, kun je de live prijs van DRAGON404 token verkennen!

