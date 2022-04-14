Dracarys (DRA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dracarys (DRA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dracarys (DRA) Informatie Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. Officiële website: https://www.dracoin.net/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee Koop nu DRA!

Dracarys (DRA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dracarys (DRA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 577.00B $ 577.00B $ 577.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.27K $ 37.27K $ 37.27K Hoogste ooit: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0000000646 $ 0.0000000646 $ 0.0000000646 Meer informatie over Dracarys (DRA) prijs

Dracarys (DRA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dracarys (DRA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DRA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DRA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DRA begrijpt, kun je de live prijs van DRA token verkennen!

