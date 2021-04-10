Deeper Network (DPR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Deeper Network (DPR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Deeper Network (DPR) Informatie Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Officiële website: https://www.deeper.network Whitepaper: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Koop nu DPR!

Deeper Network (DPR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Deeper Network (DPR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 853.95K $ 853.95K $ 853.95K Totale voorraad: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B Circulerende voorraad: $ 3.19B $ 3.19B $ 3.19B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Hoogste ooit: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 Laagste ooit: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 Huidige prijs: $ 0.0002674 $ 0.0002674 $ 0.0002674 Meer informatie over Deeper Network (DPR) prijs

Deeper Network (DPR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Deeper Network (DPR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DPR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DPR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DPR begrijpt, kun je de live prijs van DPR token verkennen!

Hoe koop je DPR? Wil je Deeper Network (DPR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DPR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DPR koopt op MEXC!

Deeper Network (DPR) Prijsgeschiedenis Door de DPR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DPR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DPR Wil je weten waar je DPR naartoe gaat? Onze DPR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DPR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!