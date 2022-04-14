DORA (DORA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DORA (DORA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DORA (DORA) Informatie DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms. Officiële website: https://www.dorausd1.com/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x23Fe903be385832fD7Bb82bf1FEE93F696278888?_refluxos=a10

DORA (DORA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DORA (DORA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 308.81M $ 308.81M $ 308.81M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 990.09M $ 990.09M $ 990.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 311.90M $ 311.90M $ 311.90M Hoogste ooit: $ 0.4399 $ 0.4399 $ 0.4399 Laagste ooit: $ 0.1629519325454314 $ 0.1629519325454314 $ 0.1629519325454314 Huidige prijs: $ 0.3119 $ 0.3119 $ 0.3119 Meer informatie over DORA (DORA) prijs

DORA (DORA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DORA (DORA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DORA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DORA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DORA begrijpt, kun je de live prijs van DORA token verkennen!

Hoe koop je DORA? Wil je DORA (DORA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DORA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

DORA (DORA) Prijsgeschiedenis Door de DORA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DORA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DORA Wil je weten waar je DORA naartoe gaat? Onze DORA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DORA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

