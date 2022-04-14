Dolomite (DOLO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dolomite (DOLO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dolomite (DOLO) Informatie Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Officiële website: https://dolomite.io/ Whitepaper: https://docs.dolomite.io Block explorer: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654

Dolomite (DOLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dolomite (DOLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.09M $ 55.09M $ 55.09M Totale voorraad: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Circulerende voorraad: $ 441.62M $ 441.62M $ 441.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 124.74M $ 124.74M $ 124.74M Hoogste ooit: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Laagste ooit: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Huidige prijs: $ 0.12474 $ 0.12474 $ 0.12474 Meer informatie over Dolomite (DOLO) prijs

Dolomite (DOLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dolomite (DOLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOLO begrijpt, kun je de live prijs van DOLO token verkennen!

