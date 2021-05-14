DOGGY (DOGGY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOGGY (DOGGY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOGGY (DOGGY) Informatie $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. $DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format. Officiële website: https://cryptodoggies.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x74926b3d118a63f6958922d3dc05eb9c6e6e00c6 Koop nu DOGGY!

DOGGY (DOGGY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOGGY (DOGGY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 462.27K Totale voorraad: $ 2.25B Circulerende voorraad: $ 2.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.03M Hoogste ooit: $ 0.095 Laagste ooit: $ 0.000138093231463697 Huidige prijs: $ 0.0002054

DOGGY (DOGGY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOGGY (DOGGY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGGY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGGY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGGY begrijpt, kun je de live prijs van DOGGY token verkennen!

