DogeVerse (DOGEVERSE) Informatie Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Officiële website: https://thedogeverse.com/en Whitepaper: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Koop nu DOGEVERSE!

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DogeVerse (DOGEVERSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Hoogste ooit: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Laagste ooit: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Huidige prijs: $ 0.00000531 $ 0.00000531 $ 0.00000531 Meer informatie over DogeVerse (DOGEVERSE) prijs

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DogeVerse (DOGEVERSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGEVERSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGEVERSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGEVERSE begrijpt, kun je de live prijs van DOGEVERSE token verkennen!

