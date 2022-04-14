DOGE (DOGEGOV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOGE (DOGEGOV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOGE (DOGEGOV) Informatie Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty. Officiële website: https://www.dogegov.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5 Koop nu DOGEGOV!

DOGE (DOGEGOV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOGE (DOGEGOV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M Totale voorraad: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M Circulerende voorraad: $ 979.12M $ 979.12M $ 979.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Hoogste ooit: $ 0.706 $ 0.706 $ 0.706 Laagste ooit: $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 $ 0.000028823847184381 Huidige prijs: $ 0.005591 $ 0.005591 $ 0.005591 Meer informatie over DOGE (DOGEGOV) prijs

DOGE (DOGEGOV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOGE (DOGEGOV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGEGOV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGEGOV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGEGOV begrijpt, kun je de live prijs van DOGEGOV token verkennen!

Hoe koop je DOGEGOV? Wil je DOGE (DOGEGOV) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DOGEGOV te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DOGEGOV koopt op MEXC!

DOGE (DOGEGOV) Prijsgeschiedenis Door de DOGEGOV prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DOGEGOV prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DOGEGOV Wil je weten waar je DOGEGOV naartoe gaat? Onze DOGEGOV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DOGEGOV token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!