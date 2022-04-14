DOGAMI (DOGA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DOGAMI (DOGA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOGAMI (DOGA) Informatie DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. DOGAMÍ is an entertainment company that develops web3 games centered around the Dogamí, mystical 3D dog avatars imbued with spiritual powers. DOGAMÍ users can experience different interactive experiences in an immersive universe. The core product is DOGAMI Academy, a hybrid management game, in which users can train the best dog, participate in mystical obstacle courses and win $DOGA during competitive PVP events. Officiële website: https://dogami.com/ Whitepaper: https://whitepaper.dogami.com Block explorer: https://solscan.io/token/9o8MnTiZs8i7ahF4MVVW6yEgDso6ksCVXZg4BdcWo8hg Koop nu DOGA!

DOGAMI (DOGA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DOGAMI (DOGA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 452.82K $ 452.82K $ 452.82K Totale voorraad: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Circulerende voorraad: $ 852.77M $ 852.77M $ 852.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 472.00K $ 472.00K $ 472.00K Hoogste ooit: $ 0.0469 $ 0.0469 $ 0.0469 Laagste ooit: $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 $ 0.000394849742104451 Huidige prijs: $ 0.000531 $ 0.000531 $ 0.000531 Meer informatie over DOGAMI (DOGA) prijs

DOGAMI (DOGA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DOGAMI (DOGA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DOGA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DOGA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DOGA begrijpt, kun je de live prijs van DOGA token verkennen!

Hoe koop je DOGA? Wil je DOGAMI (DOGA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DOGA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DOGA koopt op MEXC!

DOGAMI (DOGA) Prijsgeschiedenis Door de DOGA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DOGA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DOGA Wil je weten waar je DOGA naartoe gaat? Onze DOGA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DOGA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!