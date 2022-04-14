Dream Machine Token (DMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dream Machine Token (DMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dream Machine Token (DMT) Informatie DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Officiële website: https://launch.sankodreammachine.net/ Whitepaper: https://www.sankodreammachine.net/docs Block explorer: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Koop nu DMT!

Dream Machine Token (DMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dream Machine Token (DMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Hoogste ooit: $ 198 $ 198 $ 198 Laagste ooit: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 Huidige prijs: $ 5.656 $ 5.656 $ 5.656 Meer informatie over Dream Machine Token (DMT) prijs

Dream Machine Token (DMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dream Machine Token (DMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DMT begrijpt, kun je de live prijs van DMT token verkennen!

