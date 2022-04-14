DeLorean (DMC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeLorean (DMC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeLorean (DMC) Informatie DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand. Officiële website: https://deloreanlabs.com Whitepaper: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 Block explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs Koop nu DMC!

DeLorean (DMC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeLorean (DMC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Totale voorraad: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B Circulerende voorraad: $ 3.41B $ 3.41B $ 3.41B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.38M $ 44.38M $ 44.38M Hoogste ooit: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 Laagste ooit: $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 $ 0.002973802799365675 Huidige prijs: $ 0.003467 $ 0.003467 $ 0.003467 Meer informatie over DeLorean (DMC) prijs

DeLorean (DMC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeLorean (DMC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DMC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DMC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DMC begrijpt, kun je de live prijs van DMC token verkennen!

Hoe koop je DMC? Wil je DeLorean (DMC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DMC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DMC koopt op MEXC!

DeLorean (DMC) Prijsgeschiedenis Door de DMC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DMC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DMC Wil je weten waar je DMC naartoe gaat? Onze DMC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DMC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!