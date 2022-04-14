Dingocoin (DINGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dingocoin (DINGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dingocoin (DINGO) Informatie Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Officiële website: https://www.dingocoin.com/ Whitepaper: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3

Dingocoin (DINGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dingocoin (DINGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.60M Totale voorraad: $ 115.05B Circulerende voorraad: $ 115.05B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.60M Hoogste ooit: $ 0.00021563 Laagste ooit: $ 0.000003672458821212 Huidige prijs: $ 0.00003128

Dingocoin (DINGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dingocoin (DINGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DINGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DINGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DINGO begrijpt, kun je de live prijs van DINGO token verkennen!

Hoe koop je DINGO?

Dingocoin (DINGO) Prijsgeschiedenis Door de DINGO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DINGO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DINGO Wil je weten waar je DINGO naartoe gaat? Onze DINGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DINGO token!

