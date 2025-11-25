Ontdek belangrijke inzichten in daGama (DGMAOLD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Het maximum aantal DGMAOLD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Inzicht in de tokenomie van daGama (DGMAOLD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

daGama (DGMAOLD) Prijsgeschiedenis Door de DGMAOLD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DGMAOLD prijsgeschiedenis!