daGama (DGMA) Informatie daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire. daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire. Officiële website: http://dagama.world Whitepaper: https://wp.dagama.world/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4bdFa27cE379d7601dA1d15bD637a1Cf895fF8fB Koop nu DGMA!

daGama (DGMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor daGama (DGMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over daGama (DGMA) prijs

daGama (DGMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van daGama (DGMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DGMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DGMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DGMA begrijpt, kun je de live prijs van DGMA token verkennen!

Hoe koop je DGMA? Wil je daGama (DGMA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DGMA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DGMA koopt op MEXC!

daGama (DGMA) Prijsgeschiedenis Door de DGMA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DGMA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DGMA Wil je weten waar je DGMA naartoe gaat? Onze DGMA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DGMA token!

