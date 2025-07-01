DecentralGPT (DGC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DecentralGPT (DGC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DecentralGPT (DGC) Informatie DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI. Officiële website: https://www.decentralgpt.org/ Whitepaper: https://www.decentralgpt.org/wp-content/uploads/2025/07/DecentralGPT-WhitePapper.pdf Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x1C30C2AF4E4c1742d6Db75aFe85f1673aE2A8794 Koop nu DGC!

DecentralGPT (DGC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DecentralGPT (DGC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 592.80K $ 592.80K $ 592.80K Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 157.20B $ 157.20B $ 157.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.77M $ 3.77M $ 3.77M Hoogste ooit: $ 0.00017111 $ 0.00017111 $ 0.00017111 Laagste ooit: $ 0.0000040956045161 $ 0.0000040956045161 $ 0.0000040956045161 Huidige prijs: $ 0.000003771 $ 0.000003771 $ 0.000003771 Meer informatie over DecentralGPT (DGC) prijs

DecentralGPT (DGC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DecentralGPT (DGC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DGC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DGC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DGC begrijpt, kun je de live prijs van DGC token verkennen!

Hoe koop je DGC? Wil je DecentralGPT (DGC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DGC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DGC koopt op MEXC!

DecentralGPT (DGC) Prijsgeschiedenis Door de DGC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DGC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DGC Wil je weten waar je DGC naartoe gaat? Onze DGC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DGC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!