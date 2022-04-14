Memento (DEXTF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Memento (DEXTF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DOMANI Protocol is a digital asset management infrastructure on blockchain that allows anyone to create, mint, and redeem XTF funds. Each XTF fund is an ERC20 token with its own address and contract allowing users to hold, trade, transfer, redeem and utilize XTF fund like any other token. XTF funds are also composable, both downstream (as any ERC20 they can be used by other protocols as collateral or underlying for any DeFi application) and upstream (they can hold various other ERC20 like decentralized options, yield producing tokens, liquidity pools, etc.). Officiële website: https://mementoblockchain.com/ Whitepaper: https://docs.domani.finance/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0

Memento (DEXTF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Memento (DEXTF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.07M $ 9.07M $ 9.07M Hoogste ooit: $ 0.52549 $ 0.52549 $ 0.52549 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.09067 $ 0.09067 $ 0.09067 Meer informatie over Memento (DEXTF) prijs

Memento (DEXTF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Memento (DEXTF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEXTF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEXTF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEXTF begrijpt, kun je de live prijs van DEXTF token verkennen!

Hoe koop je DEXTF? Wil je Memento (DEXTF) toevoegen aan je portfolio?

Memento (DEXTF) Prijsgeschiedenis Door de DEXTF prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DEXTF prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DEXTF Wil je weten waar je DEXTF naartoe gaat? Onze DEXTF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEXTF token!

