De live Delusional Coin prijs vandaag is 0.00010548 USD. Volg realtime DELULU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DELULU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Delusional Coin logo

Delusional Coin koers(DELULU)

1 DELULU naar USD live prijs:

$0.00010463
$0.00010463
-2.76%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:43:45 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000101
$ 0.000101
24u laag
$ 0.00010941
$ 0.00010941
24u hoog

$ 0.000101
$ 0.000101

$ 0.00010941
$ 0.00010941

--
--

--
--

+0.87%

-2.76%

-6.21%

-6.21%

Delusional Coin (DELULU) real-time prijs is $ 0.00010548. De afgelopen 24 uur werd er DELULU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000101 en een hoogtepunt van $ 0.00010941, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DELULU hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DELULU met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, -2.76% in de afgelopen 24 uur en -6.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Delusional Coin (DELULU) Marktinformatie

--
--

$ 54.53K
$ 54.53K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Delusional Coin is --, met een handelsvolume van $ 54.53K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DELULU is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Delusional Coin (DELULU) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Delusional Coin prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000029698-2.76%
30 dagen$ -0.00004048-27.74%
60 dagen$ +0.00001628+18.25%
90 dagen$ -0.00028132-72.74%
Delusional Coin prijswijziging vandaag

DELULU registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000029698 (-2.76%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Delusional Coin 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00004048 (-27.74%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Delusional Coin 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,DELULU zien we een verandering van $ +0.00001628 (+18.25%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Delusional Coin 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00028132 (-72.74%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Delusional Coin (DELULU) bekijken?

Bekijk nu de Delusional Coinprijsgeschiedenispagina.

Wat is Delusional Coin (DELULU)?

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeDelusional Coin investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van DELULU staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Delusional Coin lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Delusional Coin aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Delusional Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Delusional Coin (DELULU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Delusional Coin (DELULU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Delusional Coin te bekijken.

Bekijk nu de Delusional Coin prijsvoorspelling !

Delusional Coin (DELULU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Delusional Coin (DELULU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DELULU token !

Hoe koop je Delusional Coin (DELULU)?

Op zoek naar Hoe koop je Delusional Coin? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Delusional Coin gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

DELULU naar lokale valuta's

1 Delusional Coin(DELULU) naar VND
2.7757062
1 Delusional Coin(DELULU) naar AUD
A$0.0001624392
1 Delusional Coin(DELULU) naar GBP
0.0000801648
1 Delusional Coin(DELULU) naar EUR
0.0000917676
1 Delusional Coin(DELULU) naar USD
$0.00010548
1 Delusional Coin(DELULU) naar MYR
RM0.0004419612
1 Delusional Coin(DELULU) naar TRY
0.0044417628
1 Delusional Coin(DELULU) naar JPY
¥0.01613844
1 Delusional Coin(DELULU) naar ARS
ARS$0.1537603056
1 Delusional Coin(DELULU) naar RUB
0.0085681404
1 Delusional Coin(DELULU) naar INR
0.0093486924
1 Delusional Coin(DELULU) naar IDR
Rp1.7579992968
1 Delusional Coin(DELULU) naar PHP
0.0062032788
1 Delusional Coin(DELULU) naar EGP
￡E.0.0050029164
1 Delusional Coin(DELULU) naar BRL
R$0.0005685372
1 Delusional Coin(DELULU) naar CAD
C$0.0001487268
1 Delusional Coin(DELULU) naar BDT
0.012858012
1 Delusional Coin(DELULU) naar NGN
0.1519882416
1 Delusional Coin(DELULU) naar COP
$0.40725828
1 Delusional Coin(DELULU) naar ZAR
R.0.0018459
1 Delusional Coin(DELULU) naar UAH
0.0044385984
1 Delusional Coin(DELULU) naar TZS
T.Sh.0.25916436
1 Delusional Coin(DELULU) naar VES
Bs0.02352204
1 Delusional Coin(DELULU) naar CLP
$0.09978408
1 Delusional Coin(DELULU) naar PKR
Rs0.0298213056
1 Delusional Coin(DELULU) naar KZT
0.055282068
1 Delusional Coin(DELULU) naar THB
฿0.0034323192
1 Delusional Coin(DELULU) naar TWD
NT$0.0032603868
1 Delusional Coin(DELULU) naar AED
د.إ0.0003871116
1 Delusional Coin(DELULU) naar CHF
Fr0.0000854388
1 Delusional Coin(DELULU) naar HKD
HK$0.0008195796
1 Delusional Coin(DELULU) naar AMD
֏0.040351374
1 Delusional Coin(DELULU) naar MAD
.د.م0.0009820188
1 Delusional Coin(DELULU) naar MXN
$0.0019693116
1 Delusional Coin(DELULU) naar SAR
ريال0.00039555
1 Delusional Coin(DELULU) naar ETB
Br0.016133166
1 Delusional Coin(DELULU) naar KES
KSh0.0136269612
1 Delusional Coin(DELULU) naar JOD
د.أ0.00007478532
1 Delusional Coin(DELULU) naar PLN
0.0003913308
1 Delusional Coin(DELULU) naar RON
лв0.0004662216
1 Delusional Coin(DELULU) naar SEK
kr0.0010115532
1 Delusional Coin(DELULU) naar BGN
лв0.000179316
1 Delusional Coin(DELULU) naar HUF
Ft0.035610048
1 Delusional Coin(DELULU) naar CZK
0.0022372308
1 Delusional Coin(DELULU) naar KWD
د.ك0.00003238236
1 Delusional Coin(DELULU) naar ILS
0.0003449196
1 Delusional Coin(DELULU) naar BOB
Bs0.0007288668
1 Delusional Coin(DELULU) naar AZN
0.000179316
1 Delusional Coin(DELULU) naar TJS
SM0.0009725256
1 Delusional Coin(DELULU) naar GEL
0.0002869056
1 Delusional Coin(DELULU) naar AOA
Kz0.096239952
1 Delusional Coin(DELULU) naar BHD
.د.ب0.00003976596
1 Delusional Coin(DELULU) naar BMD
$0.00010548
1 Delusional Coin(DELULU) naar DKK
kr0.00068562
1 Delusional Coin(DELULU) naar HNL
L0.0027783432
1 Delusional Coin(DELULU) naar MUR
0.0048541896
1 Delusional Coin(DELULU) naar NAD
$0.0018342972
1 Delusional Coin(DELULU) naar NOK
kr0.0010769508
1 Delusional Coin(DELULU) naar NZD
$0.0001866996
1 Delusional Coin(DELULU) naar PAB
B/.0.00010548
1 Delusional Coin(DELULU) naar PGK
K0.00044829
1 Delusional Coin(DELULU) naar QAR
ر.ق0.0003839472
1 Delusional Coin(DELULU) naar RSD
дин.0.0107726724
1 Delusional Coin(DELULU) naar UZS
soʻm1.2557140848
1 Delusional Coin(DELULU) naar ALL
L0.0088719228
1 Delusional Coin(DELULU) naar ANG
ƒ0.0001888092
1 Delusional Coin(DELULU) naar AWG
ƒ0.0001888092
1 Delusional Coin(DELULU) naar BBD
$0.00021096
1 Delusional Coin(DELULU) naar BAM
KM0.000179316
1 Delusional Coin(DELULU) naar BIF
Fr0.31106052
1 Delusional Coin(DELULU) naar BND
$0.000137124
1 Delusional Coin(DELULU) naar BSD
$0.00010548
1 Delusional Coin(DELULU) naar JMD
$0.0169327044
1 Delusional Coin(DELULU) naar KHR
0.4236140088
1 Delusional Coin(DELULU) naar KMF
Fr0.04493448
1 Delusional Coin(DELULU) naar LAK
2.2930434324
1 Delusional Coin(DELULU) naar LKR
රු0.0321481944
1 Delusional Coin(DELULU) naar MDL
L0.0018068724
1 Delusional Coin(DELULU) naar MGA
Ar0.47513466
1 Delusional Coin(DELULU) naar MOP
P0.00084384
1 Delusional Coin(DELULU) naar MVR
0.001624392
1 Delusional Coin(DELULU) naar MWK
MK0.1831248828
1 Delusional Coin(DELULU) naar MZN
MT0.006745446
1 Delusional Coin(DELULU) naar NPR
रु0.0149633928
1 Delusional Coin(DELULU) naar PYG
0.74806416
1 Delusional Coin(DELULU) naar RWF
Fr0.15305148
1 Delusional Coin(DELULU) naar SBD
$0.0008681004
1 Delusional Coin(DELULU) naar SCR
0.001418706
1 Delusional Coin(DELULU) naar SRD
$0.00406098
1 Delusional Coin(DELULU) naar SVC
$0.00092295
1 Delusional Coin(DELULU) naar SZL
L0.001835352
1 Delusional Coin(DELULU) naar TMT
m0.0003702348
1 Delusional Coin(DELULU) naar TND
د.ت0.00030990024
1 Delusional Coin(DELULU) naar TTD
$0.0007151544
1 Delusional Coin(DELULU) naar UGX
Sh0.36749232
1 Delusional Coin(DELULU) naar XAF
Fr0.06022908
1 Delusional Coin(DELULU) naar XCD
$0.000284796
1 Delusional Coin(DELULU) naar XOF
Fr0.06022908
1 Delusional Coin(DELULU) naar XPF
Fr0.01086444
1 Delusional Coin(DELULU) naar BWP
P0.00142398
1 Delusional Coin(DELULU) naar BZD
$0.0002120148
1 Delusional Coin(DELULU) naar CVE
$0.0101397924
1 Delusional Coin(DELULU) naar DJF
Fr0.01866996
1 Delusional Coin(DELULU) naar DOP
$0.0067781448
1 Delusional Coin(DELULU) naar DZD
د.ج0.0137841264
1 Delusional Coin(DELULU) naar FJD
$0.0002404944
1 Delusional Coin(DELULU) naar GNF
Fr0.9171486
1 Delusional Coin(DELULU) naar GTQ
Q0.0008079768
1 Delusional Coin(DELULU) naar GYD
$0.022066416
1 Delusional Coin(DELULU) naar ISK
kr0.01339596

Delusional Coin bron

Voor een beter begrip van Delusional Coin kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Delusional Coin

Hoeveel is Delusional Coin (DELULU) vandaag waard?
De live DELULU prijs in USD is 0.00010548 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DELULU naar USD prijs?
De huidige prijs van DELULU naar USD is $ 0.00010548. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Delusional Coin?
De marktkapitalisatie van DELULU is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DELULU?
De circulerende voorraad van DELULU is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DELULU?
DELULU bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DELULU?
DELULU zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van DELULU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DELULU is $ 54.53K USD.
Zal DELULU dit jaar hoger gaan?
DELULU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DELULU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:43:45 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$0.00010463
$101,755.59

$3,295.29

$155.71

$0.9999

$1.2161

$101,755.59

$3,295.29

$155.71

$2.2232

$0.16271

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4522

$0.4522

$1.2161

$0.09288

$0.2766

$0.000000000248

