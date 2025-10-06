BeursDEX+
De live Delabs Games prijs vandaag is 0.005338 USD. Volg realtime DELABS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DELABS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DELABS

DELABS Prijsinformatie

Wat is DELABS

DELABS whitepaper

DELABS officiële website

DELABS tokenomie

DELABS Prijsvoorspelling

DELABS Geschiedenis

DELABS koopgids

DELABS-naar-Fiat valutaconversie

DELABS spot

DELABS USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Delabs Games logo

Delabs Games koers(DELABS)

1 DELABS naar USD live prijs:

$0.005336
-4.33%1D
USD
Delabs Games (DELABS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:14:12 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.005282
24u laag
$ 0.005584
24u hoog

$ 0.005282
$ 0.005584
$ 0.02049703623689548
$ 0.005334196402815058
0.00%

-4.33%

-19.69%

-19.69%

Delabs Games (DELABS) real-time prijs is $ 0.005338. De afgelopen 24 uur werd er DELABS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.005282 en een hoogtepunt van $ 0.005584, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DELABS hoogste prijs aller tijden is $ 0.02049703623689548, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.005334196402815058 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DELABS met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -4.33% in de afgelopen 24 uur en -19.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Delabs Games (DELABS) Marktinformatie

No.1453

$ 4.01M
$ 54.67K
$ 16.01M
750.30M
3,000,000,000
3,000,000,000
25.01%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Delabs Games is $ 4.01M, met een handelsvolume van $ 54.67K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DELABS is 750.30M, met een totale voorraad van 3000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.01M.

Delabs Games (DELABS) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Delabs Games prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00024151-4.33%
30 dagen$ -0.003359-38.63%
60 dagen$ -0.003536-39.85%
90 dagen$ -0.008752-62.12%
Delabs Games prijswijziging vandaag

DELABS registreerde vandaag een verandering van $ -0.00024151 (-4.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Delabs Games 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.003359 (-38.63%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Delabs Games 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,DELABS zien we een verandering van $ -0.003536 (-39.85%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Delabs Games 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.008752 (-62.12%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Delabs Games (DELABS) bekijken?

Bekijk nu de Delabs Gamesprijsgeschiedenispagina.

Wat is Delabs Games (DELABS)?

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeDelabs Games investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van DELABS staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Delabs Games lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Delabs Games aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Delabs Games Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Delabs Games (DELABS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Delabs Games (DELABS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Delabs Games te bekijken.

Bekijk nu de Delabs Games prijsvoorspelling !

Delabs Games (DELABS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Delabs Games (DELABS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DELABS token !

Hoe koop je Delabs Games (DELABS)?

Op zoek naar Hoe koop je Delabs Games? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Delabs Games gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

DELABS naar lokale valuta's

1 Delabs Games(DELABS) naar VND
140.46947
1 Delabs Games(DELABS) naar AUD
A$0.00822052
1 Delabs Games(DELABS) naar GBP
0.00405688
1 Delabs Games(DELABS) naar EUR
0.00464406
1 Delabs Games(DELABS) naar USD
$0.005338
1 Delabs Games(DELABS) naar MYR
RM0.02236622
1 Delabs Games(DELABS) naar TRY
0.2247298
1 Delabs Games(DELABS) naar JPY
¥0.816714
1 Delabs Games(DELABS) naar ARS
ARS$7.78130936
1 Delabs Games(DELABS) naar RUB
0.4337125
1 Delabs Games(DELABS) naar INR
0.47310694
1 Delabs Games(DELABS) naar IDR
Rp88.96663108
1 Delabs Games(DELABS) naar PHP
0.31419468
1 Delabs Games(DELABS) naar EGP
￡E.0.2530212
1 Delabs Games(DELABS) naar BRL
R$0.0288252
1 Delabs Games(DELABS) naar CAD
C$0.00752658
1 Delabs Games(DELABS) naar BDT
0.6507022
1 Delabs Games(DELABS) naar NGN
7.702734
1 Delabs Games(DELABS) naar COP
$20.610018
1 Delabs Games(DELABS) naar ZAR
R.0.09330824
1 Delabs Games(DELABS) naar UAH
0.22462304
1 Delabs Games(DELABS) naar TZS
T.Sh.13.115466
1 Delabs Games(DELABS) naar VES
Bs1.190374
1 Delabs Games(DELABS) naar CLP
$5.049748
1 Delabs Games(DELABS) naar PKR
Rs1.50915936
1 Delabs Games(DELABS) naar KZT
2.7976458
1 Delabs Games(DELABS) naar THB
฿0.17364514
1 Delabs Games(DELABS) naar TWD
NT$0.16499758
1 Delabs Games(DELABS) naar AED
د.إ0.01959046
1 Delabs Games(DELABS) naar CHF
Fr0.00432378
1 Delabs Games(DELABS) naar HKD
HK$0.04147626
1 Delabs Games(DELABS) naar AMD
֏2.0420519
1 Delabs Games(DELABS) naar MAD
.د.م0.04969678
1 Delabs Games(DELABS) naar MXN
$0.09966046
1 Delabs Games(DELABS) naar SAR
ريال0.0200175
1 Delabs Games(DELABS) naar ETB
Br0.8164471
1 Delabs Games(DELABS) naar KES
KSh0.68961622
1 Delabs Games(DELABS) naar JOD
د.أ0.003784642
1 Delabs Games(DELABS) naar PLN
0.0197506
1 Delabs Games(DELABS) naar RON
лв0.02359396
1 Delabs Games(DELABS) naar SEK
kr0.05113804
1 Delabs Games(DELABS) naar BGN
лв0.0090746
1 Delabs Games(DELABS) naar HUF
Ft1.80152162
1 Delabs Games(DELABS) naar CZK
0.11321898
1 Delabs Games(DELABS) naar KWD
د.ك0.001638766
1 Delabs Games(DELABS) naar ILS
0.01745526
1 Delabs Games(DELABS) naar BOB
Bs0.03688558
1 Delabs Games(DELABS) naar AZN
0.0090746
1 Delabs Games(DELABS) naar TJS
SM0.04921636
1 Delabs Games(DELABS) naar GEL
0.01451936
1 Delabs Games(DELABS) naar AOA
Kz4.8703912
1 Delabs Games(DELABS) naar BHD
.د.ب0.002012426
1 Delabs Games(DELABS) naar BMD
$0.005338
1 Delabs Games(DELABS) naar DKK
kr0.034697
1 Delabs Games(DELABS) naar HNL
L0.14060292
1 Delabs Games(DELABS) naar MUR
0.24565476
1 Delabs Games(DELABS) naar NAD
$0.09282782
1 Delabs Games(DELABS) naar NOK
kr0.05455436
1 Delabs Games(DELABS) naar NZD
$0.00944826
1 Delabs Games(DELABS) naar PAB
B/.0.005338
1 Delabs Games(DELABS) naar PGK
K0.0226865
1 Delabs Games(DELABS) naar QAR
ر.ق0.01943032
1 Delabs Games(DELABS) naar RSD
дин.0.54484966
1 Delabs Games(DELABS) naar UZS
soʻm63.54760888
1 Delabs Games(DELABS) naar ALL
L0.44897918
1 Delabs Games(DELABS) naar ANG
ƒ0.00955502
1 Delabs Games(DELABS) naar AWG
ƒ0.00955502
1 Delabs Games(DELABS) naar BBD
$0.010676
1 Delabs Games(DELABS) naar BAM
KM0.0090746
1 Delabs Games(DELABS) naar BIF
Fr15.741762
1 Delabs Games(DELABS) naar BND
$0.0069394
1 Delabs Games(DELABS) naar BSD
$0.005338
1 Delabs Games(DELABS) naar JMD
$0.85690914
1 Delabs Games(DELABS) naar KHR
21.43772828
1 Delabs Games(DELABS) naar KMF
Fr2.273988
1 Delabs Games(DELABS) naar LAK
116.04347594
1 Delabs Games(DELABS) naar LKR
රු1.62691564
1 Delabs Games(DELABS) naar MDL
L0.09143994
1 Delabs Games(DELABS) naar MGA
Ar24.045021
1 Delabs Games(DELABS) naar MOP
P0.042704
1 Delabs Games(DELABS) naar MVR
0.0822052
1 Delabs Games(DELABS) naar MWK
MK9.26735518
1 Delabs Games(DELABS) naar MZN
MT0.3413651
1 Delabs Games(DELABS) naar NPR
रु0.75724868
1 Delabs Games(DELABS) naar PYG
37.857096
1 Delabs Games(DELABS) naar RWF
Fr7.745438
1 Delabs Games(DELABS) naar SBD
$0.04393174
1 Delabs Games(DELABS) naar SCR
0.0717961
1 Delabs Games(DELABS) naar SRD
$0.205513
1 Delabs Games(DELABS) naar SVC
$0.0467075
1 Delabs Games(DELABS) naar SZL
L0.0928812
1 Delabs Games(DELABS) naar TMT
m0.01873638
1 Delabs Games(DELABS) naar TND
د.ت0.015683044
1 Delabs Games(DELABS) naar TTD
$0.03619164
1 Delabs Games(DELABS) naar UGX
Sh18.597592
1 Delabs Games(DELABS) naar XAF
Fr3.047998
1 Delabs Games(DELABS) naar XCD
$0.0144126
1 Delabs Games(DELABS) naar XOF
Fr3.047998
1 Delabs Games(DELABS) naar XPF
Fr0.549814
1 Delabs Games(DELABS) naar BWP
P0.072063
1 Delabs Games(DELABS) naar BZD
$0.01072938
1 Delabs Games(DELABS) naar CVE
$0.51314194
1 Delabs Games(DELABS) naar DJF
Fr0.944826
1 Delabs Games(DELABS) naar DOP
$0.34301988
1 Delabs Games(DELABS) naar DZD
د.ج0.69805026
1 Delabs Games(DELABS) naar FJD
$0.01217064
1 Delabs Games(DELABS) naar GNF
Fr46.41391
1 Delabs Games(DELABS) naar GTQ
Q0.04088908
1 Delabs Games(DELABS) naar GYD
$1.1167096
1 Delabs Games(DELABS) naar ISK
kr0.677926

Delabs Games bron

Voor een beter begrip van Delabs Games kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Delabs Games
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Delabs Games

Hoeveel is Delabs Games (DELABS) vandaag waard?
De live DELABS prijs in USD is 0.005338 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DELABS naar USD prijs?
De huidige prijs van DELABS naar USD is $ 0.005338. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Delabs Games?
De marktkapitalisatie van DELABS is $ 4.01M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DELABS?
De circulerende voorraad van DELABS is 750.30M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DELABS?
DELABS bereikte een ATH-prijs van 0.02049703623689548 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DELABS?
DELABS zag een ATL-prijs van 0.005334196402815058 USD.
Wat is het handelsvolume van DELABS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DELABS is $ 54.67K USD.
Zal DELABS dit jaar hoger gaan?
DELABS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DELABS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:14:12 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

