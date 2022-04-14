DeFrogs (DEFROGS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeFrogs (DEFROGS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeFrogs (DEFROGS) Informatie A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721). Officiële website: https://defrogs.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd555498a524612c67f286df0e0a9a64a73a7cdc7 Koop nu DEFROGS!

DeFrogs (DEFROGS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeFrogs (DEFROGS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 469.00K $ 469.00K $ 469.00K Totale voorraad: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Circulerende voorraad: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 469.00K $ 469.00K $ 469.00K Hoogste ooit: $ 1,700 $ 1,700 $ 1,700 Laagste ooit: $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 $ 1.4698512303225224 Huidige prijs: $ 46.9 $ 46.9 $ 46.9 Meer informatie over DeFrogs (DEFROGS) prijs

DeFrogs (DEFROGS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeFrogs (DEFROGS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEFROGS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEFROGS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEFROGS begrijpt, kun je de live prijs van DEFROGS token verkennen!

Hoe koop je DEFROGS? Wil je DeFrogs (DEFROGS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DEFROGS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

DeFrogs (DEFROGS) Prijsgeschiedenis Door de DEFROGS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DEFROGS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DEFROGS Wil je weten waar je DEFROGS naartoe gaat? Onze DEFROGS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEFROGS token!

