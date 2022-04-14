DeFi (DEFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeFi (DEFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeFi (DEFI) Informatie De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. Officiële website: https://de.fi/ Whitepaper: https://docs.de.fi/welcome/readme Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Koop nu DEFI!

DeFi (DEFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeFi (DEFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 50.74K $ 50.74K $ 50.74K Totale voorraad: $ 102.39M $ 102.39M $ 102.39M Circulerende voorraad: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Hoogste ooit: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Laagste ooit: $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 Huidige prijs: $ 0.001688 $ 0.001688 $ 0.001688 Meer informatie over DeFi (DEFI) prijs

DeFi (DEFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeFi (DEFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEFI begrijpt, kun je de live prijs van DEFI token verkennen!

