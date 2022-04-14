Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Global DePIN Chain (DEEPSEEK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Informatie The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing. The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing. Officiële website: https://www.depinchain.network/ Block explorer: https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN Koop nu DEEPSEEK!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Global DePIN Chain (DEEPSEEK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 217.25K $ 217.25K $ 217.25K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 275.00K $ 275.00K $ 275.00K Hoogste ooit: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Laagste ooit: $ 0.000251867267739465 $ 0.000251867267739465 $ 0.000251867267739465 Huidige prijs: $ 0.000275 $ 0.000275 $ 0.000275 Meer informatie over Global DePIN Chain (DEEPSEEK) prijs

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Global DePIN Chain (DEEPSEEK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEEPSEEK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEEPSEEK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEEPSEEK begrijpt, kun je de live prijs van DEEPSEEK token verkennen!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Prijsgeschiedenis Door de DEEPSEEK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DEEPSEEK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DEEPSEEK Wil je weten waar je DEEPSEEK naartoe gaat? Onze DEEPSEEK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEEPSEEK token!

