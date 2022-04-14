DedaCoin (DEDA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DedaCoin (DEDA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DedaCoin (DEDA) Informatie DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities. Officiële website: https://dedacoin.co Whitepaper: https://dedacoin.co/white-paper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x15F9EB4b9BEaFa9Db35341c5694c0b6573809808

DedaCoin (DEDA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DedaCoin (DEDA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.54B $ 2.54B $ 2.54B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 508.00M $ 508.00M $ 508.00M Hoogste ooit: $ 19,999 $ 19,999 $ 19,999 Laagste ooit: $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 $ 0.11535013232278021 Huidige prijs: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Meer informatie over DedaCoin (DEDA) prijs

DedaCoin (DEDA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DedaCoin (DEDA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEDA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEDA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEDA begrijpt, kun je de live prijs van DEDA token verkennen!

Hoe koop je DEDA? Wil je DedaCoin (DEDA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DEDA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

DedaCoin (DEDA) Prijsgeschiedenis Door de DEDA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van DEDA Wil je weten waar je DEDA naartoe gaat? Onze DEDA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

