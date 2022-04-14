DDMTOWN (DDMT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DDMTOWN (DDMT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DDMTOWN (DDMT) Informatie DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. Officiële website: https://meta-ddmt.io/ Whitepaper: https://whitepaper.ddm-town.com/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2

DDMTOWN (DDMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DDMTOWN (DDMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 91.27M $ 91.27M $ 91.27M Hoogste ooit: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.09127 $ 0.09127 $ 0.09127 Meer informatie over DDMTOWN (DDMT) prijs

DDMTOWN (DDMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DDMTOWN (DDMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DDMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DDMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DDMT begrijpt, kun je de live prijs van DDMT token verkennen!

