DexCheck (DCK) Informatie DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

DexCheck (DCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DexCheck (DCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.14M $ 3.14M $ 3.14M Totale voorraad: $ 960.42M $ 960.42M $ 960.42M Circulerende voorraad: $ 678.22M $ 678.22M $ 678.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M Hoogste ooit: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Laagste ooit: $ 0.004402507079694265 $ 0.004402507079694265 $ 0.004402507079694265 Huidige prijs: $ 0.004628 $ 0.004628 $ 0.004628 Meer informatie over DexCheck (DCK) prijs

DexCheck (DCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DexCheck (DCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DCK begrijpt, kun je de live prijs van DCK token verkennen!

DexCheck (DCK) Prijsgeschiedenis Door de DCK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DCK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DCK Wil je weten waar je DCK naartoe gaat? Onze DCK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DCK token!

