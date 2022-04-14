DecideAI (DCD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DecideAI (DCD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DecideAI (DCD) Informatie DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Officiële website: https://decideai.xyz/ Whitepaper: https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Block explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions

DecideAI (DCD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DecideAI (DCD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Totale voorraad: $ 981.47M $ 981.47M $ 981.47M Circulerende voorraad: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Hoogste ooit: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 Laagste ooit: $ 0.003617147875894136 $ 0.003617147875894136 $ 0.003617147875894136 Huidige prijs: $ 0.00552 $ 0.00552 $ 0.00552 Meer informatie over DecideAI (DCD) prijs

DecideAI (DCD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DecideAI (DCD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DCD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DCD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DCD begrijpt, kun je de live prijs van DCD token verkennen!

DecideAI (DCD) Prijsgeschiedenis Door de DCD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DCD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DCD Wil je weten waar je DCD naartoe gaat? Onze DCD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DCD token!

