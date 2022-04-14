DAO Maker (DAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DAO Maker (DAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DAO Maker (DAO) Informatie DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Officiële website: https://daomaker.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Block explorer: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Koop nu DAO!

DAO Maker (DAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DAO Maker (DAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.51M $ 22.51M $ 22.51M Totale voorraad: $ 278.83M $ 278.83M $ 278.83M Circulerende voorraad: $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.92M $ 30.92M $ 30.92M Hoogste ooit: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Laagste ooit: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Huidige prijs: $ 0.1109 $ 0.1109 $ 0.1109 Meer informatie over DAO Maker (DAO) prijs

DAO Maker (DAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DAO Maker (DAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAO begrijpt, kun je de live prijs van DAO token verkennen!

DAO Maker (DAO) Prijsgeschiedenis Door de DAO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DAO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DAO Wil je weten waar je DAO naartoe gaat? Onze DAO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAO token!

