Dante Games (DANTE) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Dante Games (DANTE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:53:55 (UTC+8)
USD

Dante Games (DANTE) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dante Games (DANTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
--
----
Totale voorraad:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Circulerende voorraad:
--
----
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 11.96M
$ 11.96M$ 11.96M
Hoogste ooit:
$ 0.07242
$ 0.07242$ 0.07242
Laagste ooit:
--
----
Huidige prijs:
$ 0.01196
$ 0.01196$ 0.01196

Dante Games (DANTE) Informatie

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Officiële website:
https://dantegames.com/
Whitepaper:
https://docs.dantegames.com/
Block explorer:
https://explorer.immutable.com/token/0x0320928c14D84ebC5f32A75C9175B25113A1E974

Dante Games (DANTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Dante Games (DANTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal DANTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel DANTE tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van DANTE begrijpt, kun je de live prijs van DANTE token verkennen!

Dante Games (DANTE) Prijsgeschiedenis

Door de DANTE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van DANTE

Wil je weten waar je DANTE naartoe gaat? Onze DANTE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

