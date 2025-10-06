BeursDEX+
De live DANGNN DAYA COIN prijs vandaag is 0.00003691 USD. Volg realtime DANGNN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DANGNN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

DANGNN DAYA COIN koers(DANGNN)

1 DANGNN naar USD live prijs:

$0.00003691
-0.05%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:43:15 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00003686
24u laag
$ 0.00003704
24u hoog

$ 0.00003686
$ 0.00003704
--
--
+0.02%

-0.05%

-0.28%

-0.28%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) real-time prijs is $ 0.00003691. De afgelopen 24 uur werd er DANGNN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00003686 en een hoogtepunt van $ 0.00003704, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DANGNN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DANGNN met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -0.05% in de afgelopen 24 uur en -0.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Marktinformatie

$ 0.00
$ 53.68K
$ 369.10K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

DGC

De huidige marktkapitalisatie van DANGNN DAYA COIN is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 53.68K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DANGNN is 0.00, met een totale voorraad van 10000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 369.10K.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van DANGNN DAYA COIN prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000000185-0.05%
30 dagen$ -0.00000003-0.09%
60 dagen$ -0.00000417-10.16%
90 dagen$ +0.00002141+138.12%
DANGNN DAYA COIN prijswijziging vandaag

DANGNN registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000000185 (-0.05%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

DANGNN DAYA COIN 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.00000003 (-0.09%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

DANGNN DAYA COIN 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,DANGNN zien we een verandering van $ -0.00000417 (-10.16%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

DANGNN DAYA COIN 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00002141 (+138.12%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van DANGNN DAYA COIN (DANGNN) bekijken?

Bekijk nu de DANGNN DAYA COINprijsgeschiedenispagina.

Wat is DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeDANGNN DAYA COIN investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van DANGNN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over DANGNN DAYA COIN lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je DANGNN DAYA COIN aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

DANGNN DAYA COIN Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DANGNN DAYA COIN (DANGNN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DANGNN DAYA COIN (DANGNN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DANGNN DAYA COIN te bekijken.

Bekijk nu de DANGNN DAYA COIN prijsvoorspelling !

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DANGNN DAYA COIN (DANGNN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DANGNN token !

Hoe koop je DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?

Op zoek naar Hoe koop je DANGNN DAYA COIN? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt DANGNN DAYA COIN gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

DANGNN naar lokale valuta's

1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar VND
0.97128665
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar AUD
A$0.0000568414
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar GBP
0.0000280516
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar EUR
0.0000321117
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar USD
$0.00003691
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MYR
RM0.0001546529
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar TRY
0.0015542801
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar JPY
¥0.00564723
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar ARS
ARS$0.0538044452
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar RUB
0.0029981993
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar INR
0.0032713333
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar IDR
Rp0.6151664206
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar PHP
0.0021706771
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar EGP
￡E.0.0017506413
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BRL
R$0.0001989449
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar CAD
C$0.0000520431
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BDT
0.004499329
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar NGN
0.0531843572
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar COP
$0.14250951
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar ZAR
R.0.000645925
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar UAH
0.0015531728
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar TZS
T.Sh.0.09068787
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar VES
Bs0.00823093
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar CLP
$0.03491686
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar PKR
Rs0.0104351952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar KZT
0.019344531
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar THB
฿0.0012010514
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar TWD
NT$0.0011408881
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar AED
د.إ0.0001354597
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar CHF
Fr0.0000298971
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar HKD
HK$0.0002867907
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar AMD
֏0.0141199205
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MAD
.د.م0.0003436321
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MXN
$0.0006891097
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar SAR
ريال0.0001384125
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar ETB
Br0.0056453845
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar KES
KSh0.0047684029
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar JOD
د.أ0.00002616919
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar PLN
0.0001369361
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar RON
лв0.0001631422
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar SEK
kr0.0003539669
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BGN
лв0.000062747
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar HUF
Ft0.012460816
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar CZK
0.0007828611
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar KWD
د.ك0.00001133137
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar ILS
0.0001206957
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BOB
Bs0.0002550481
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar AZN
0.000062747
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar TJS
SM0.0003403102
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar GEL
0.0001003952
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar AOA
Kz0.033676684
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BHD
.د.ب0.00001391507
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BMD
$0.00003691
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar DKK
kr0.000239915
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar HNL
L0.0009722094
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MUR
0.0016985982
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar NAD
$0.0006418649
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar NOK
kr0.0003768511
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar NZD
$0.0000653307
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar PAB
B/.0.00003691
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar PGK
K0.0001568675
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar QAR
ر.ق0.0001343524
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar RSD
дин.0.0037696183
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar UZS
soʻm0.4394046916
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar ALL
L0.0031045001
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar ANG
ƒ0.0000660689
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar AWG
ƒ0.0000660689
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BBD
$0.00007382
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BAM
KM0.000062747
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BIF
Fr0.10884759
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BND
$0.000047983
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BSD
$0.00003691
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar JMD
$0.0059251623
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar KHR
0.1482327746
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar KMF
Fr0.01572366
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar LAK
0.8023912883
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar LKR
රු0.0112494298
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MDL
L0.0006322683
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MGA
Ar0.166261095
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MOP
P0.00029528
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MVR
0.000568414
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MWK
MK0.0640798201
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar MZN
MT0.0023603945
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar NPR
रु0.0052360526
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar PYG
0.26176572
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar RWF
Fr0.05355641
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar SBD
$0.0003037693
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar SCR
0.0004964395
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar SRD
$0.001421035
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar SVC
$0.0003229625
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar SZL
L0.000642234
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar TMT
m0.0001295541
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar TND
د.ت0.00010844158
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar TTD
$0.0002502498
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar UGX
Sh0.12859444
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar XAF
Fr0.02107561
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar XCD
$0.000099657
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar XOF
Fr0.02107561
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar XPF
Fr0.00380173
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BWP
P0.000498285
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar BZD
$0.0000741891
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar CVE
$0.0035481583
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar DJF
Fr0.00653307
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar DOP
$0.0023718366
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar DZD
د.ج0.0048233988
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar FJD
$0.0000841548
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar GNF
Fr0.32093245
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar GTQ
Q0.0002827306
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar GYD
$0.007721572
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) naar ISK
kr0.00468757

DANGNN DAYA COIN bron

Voor een beter begrip van DANGNN DAYA COIN kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van DANGNN DAYA COIN
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over DANGNN DAYA COIN

Hoeveel is DANGNN DAYA COIN (DANGNN) vandaag waard?
De live DANGNN prijs in USD is 0.00003691 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DANGNN naar USD prijs?
De huidige prijs van DANGNN naar USD is $ 0.00003691. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DANGNN DAYA COIN?
De marktkapitalisatie van DANGNN is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DANGNN?
De circulerende voorraad van DANGNN is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DANGNN?
DANGNN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DANGNN?
DANGNN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van DANGNN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DANGNN is $ 53.68K USD.
Zal DANGNN dit jaar hoger gaan?
DANGNN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DANGNN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

