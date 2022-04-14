Constellation (DAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Constellation (DAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Constellation (DAG) Informatie Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Officiële website: https://www.constellationnetwork.io Block explorer: https://mainnet.dagexplorer.io/ Koop nu DAG!

Constellation (DAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Constellation (DAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 81.66M $ 81.66M $ 81.66M Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 85.37M $ 85.37M $ 85.37M Hoogste ooit: $ 0.0979 $ 0.0979 $ 0.0979 Laagste ooit: $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 $ 0.000896775299386 Huidige prijs: $ 0.02842 $ 0.02842 $ 0.02842 Meer informatie over Constellation (DAG) prijs

Constellation (DAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Constellation (DAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAG begrijpt, kun je de live prijs van DAG token verkennen!

Hoe koop je DAG? Wil je Constellation (DAG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om DAG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je DAG koopt op MEXC!

Constellation (DAG) Prijsgeschiedenis Door de DAG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de DAG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van DAG Wil je weten waar je DAG naartoe gaat? Onze DAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!