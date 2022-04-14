Daddy Tate (DADDY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Daddy Tate (DADDY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Daddy Tate (DADDY) Informatie DADDY is a meme coin on the Solana chain DADDY is a meme coin on the Solana chain Officiële website: https://www.daddysuniversity.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/4Cnk9EPnW5ixfLZatCPJjDB1PUtcRpVVgTQukm9epump Koop nu DADDY!

Daddy Tate (DADDY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Daddy Tate (DADDY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.82M $ 15.82M $ 15.82M Totale voorraad: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M Circulerende voorraad: $ 599.64M $ 599.64M $ 599.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.37M $ 26.37M $ 26.37M Hoogste ooit: $ 0.2879 $ 0.2879 $ 0.2879 Laagste ooit: $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 $ 0.019893218377353056 Huidige prijs: $ 0.02638 $ 0.02638 $ 0.02638 Meer informatie over Daddy Tate (DADDY) prijs

Daddy Tate (DADDY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Daddy Tate (DADDY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DADDY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DADDY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DADDY begrijpt, kun je de live prijs van DADDY token verkennen!

