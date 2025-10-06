BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Cycle Network prijs vandaag is 0.0224 USD. Volg realtime CYC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CYC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Cycle Network prijs vandaag is 0.0224 USD. Volg realtime CYC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CYC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CYC

CYC Prijsinformatie

Wat is CYC

CYC whitepaper

CYC officiële website

CYC tokenomie

CYC Prijsvoorspelling

CYC Geschiedenis

CYC koopgids

CYC-naar-Fiat valutaconversie

CYC spot

CYC USDT-M Futures

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Cycle Network logo

Cycle Network koers(CYC)

1 CYC naar USD live prijs:

$0.02242
$0.02242$0.02242
-1.62%1D
USD
Cycle Network (CYC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:12:51 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02117
$ 0.02117$ 0.02117
24u laag
$ 0.02399
$ 0.02399$ 0.02399
24u hoog

$ 0.02117
$ 0.02117$ 0.02117

$ 0.02399
$ 0.02399$ 0.02399

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.02241800781728334
$ 0.02241800781728334$ 0.02241800781728334

-0.09%

-1.61%

-14.48%

-14.48%

Cycle Network (CYC) real-time prijs is $ 0.0224. De afgelopen 24 uur werd er CYC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02117 en een hoogtepunt van $ 0.02399, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CYC hoogste prijs aller tijden is $ 0.1190066848445152, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02241800781728334 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CYC met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, -1.61% in de afgelopen 24 uur en -14.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cycle Network (CYC) Marktinformatie

No.1529

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

$ 48.68K
$ 48.68K$ 48.68K

$ 22.40M
$ 22.40M$ 22.40M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Cycle Network is $ 3.44M, met een handelsvolume van $ 48.68K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CYC is 153.70M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 22.40M.

Cycle Network (CYC) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Cycle Network prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0003692-1.61%
30 dagen$ -0.0213-48.75%
60 dagen$ -0.03358-59.99%
90 dagen$ -0.03229-59.05%
Cycle Network prijswijziging vandaag

CYC registreerde vandaag een verandering van $ -0.0003692 (-1.61%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Cycle Network 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0213 (-48.75%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Cycle Network 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CYC zien we een verandering van $ -0.03358 (-59.99%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Cycle Network 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.03229 (-59.05%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Cycle Network (CYC) bekijken?

Bekijk nu de Cycle Networkprijsgeschiedenispagina.

Wat is Cycle Network (CYC)?

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCycle Network investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CYC staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Cycle Network lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Cycle Network aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Cycle Network Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Cycle Network (CYC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Cycle Network (CYC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Cycle Network te bekijken.

Bekijk nu de Cycle Network prijsvoorspelling !

Cycle Network (CYC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Cycle Network (CYC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CYC token !

Hoe koop je Cycle Network (CYC)?

Op zoek naar Hoe koop je Cycle Network? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Cycle Network gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CYC naar lokale valuta's

1 Cycle Network(CYC) naar VND
589.456
1 Cycle Network(CYC) naar AUD
A$0.034496
1 Cycle Network(CYC) naar GBP
0.017024
1 Cycle Network(CYC) naar EUR
0.019488
1 Cycle Network(CYC) naar USD
$0.0224
1 Cycle Network(CYC) naar MYR
RM0.093856
1 Cycle Network(CYC) naar TRY
0.94304
1 Cycle Network(CYC) naar JPY
¥3.4272
1 Cycle Network(CYC) naar ARS
ARS$32.652928
1 Cycle Network(CYC) naar RUB
1.82
1 Cycle Network(CYC) naar INR
1.985312
1 Cycle Network(CYC) naar IDR
Rp373.333184
1 Cycle Network(CYC) naar PHP
1.318464
1 Cycle Network(CYC) naar EGP
￡E.1.06176
1 Cycle Network(CYC) naar BRL
R$0.12096
1 Cycle Network(CYC) naar CAD
C$0.031584
1 Cycle Network(CYC) naar BDT
2.73056
1 Cycle Network(CYC) naar NGN
32.3232
1 Cycle Network(CYC) naar COP
$86.4864
1 Cycle Network(CYC) naar ZAR
R.0.391552
1 Cycle Network(CYC) naar UAH
0.942592
1 Cycle Network(CYC) naar TZS
T.Sh.55.0368
1 Cycle Network(CYC) naar VES
Bs4.9952
1 Cycle Network(CYC) naar CLP
$21.1904
1 Cycle Network(CYC) naar PKR
Rs6.332928
1 Cycle Network(CYC) naar KZT
11.73984
1 Cycle Network(CYC) naar THB
฿0.728672
1 Cycle Network(CYC) naar TWD
NT$0.692384
1 Cycle Network(CYC) naar AED
د.إ0.082208
1 Cycle Network(CYC) naar CHF
Fr0.018144
1 Cycle Network(CYC) naar HKD
HK$0.174048
1 Cycle Network(CYC) naar AMD
֏8.56912
1 Cycle Network(CYC) naar MAD
.د.م0.208544
1 Cycle Network(CYC) naar MXN
$0.418208
1 Cycle Network(CYC) naar SAR
ريال0.084
1 Cycle Network(CYC) naar ETB
Br3.42608
1 Cycle Network(CYC) naar KES
KSh2.893856
1 Cycle Network(CYC) naar JOD
د.أ0.0158816
1 Cycle Network(CYC) naar PLN
0.08288
1 Cycle Network(CYC) naar RON
лв0.099008
1 Cycle Network(CYC) naar SEK
kr0.214592
1 Cycle Network(CYC) naar BGN
лв0.03808
1 Cycle Network(CYC) naar HUF
Ft7.559776
1 Cycle Network(CYC) naar CZK
0.475104
1 Cycle Network(CYC) naar KWD
د.ك0.0068768
1 Cycle Network(CYC) naar ILS
0.073248
1 Cycle Network(CYC) naar BOB
Bs0.154784
1 Cycle Network(CYC) naar AZN
0.03808
1 Cycle Network(CYC) naar TJS
SM0.206528
1 Cycle Network(CYC) naar GEL
0.060928
1 Cycle Network(CYC) naar AOA
Kz20.43776
1 Cycle Network(CYC) naar BHD
.د.ب0.0084448
1 Cycle Network(CYC) naar BMD
$0.0224
1 Cycle Network(CYC) naar DKK
kr0.1456
1 Cycle Network(CYC) naar HNL
L0.590016
1 Cycle Network(CYC) naar MUR
1.030848
1 Cycle Network(CYC) naar NAD
$0.389536
1 Cycle Network(CYC) naar NOK
kr0.228928
1 Cycle Network(CYC) naar NZD
$0.039648
1 Cycle Network(CYC) naar PAB
B/.0.0224
1 Cycle Network(CYC) naar PGK
K0.0952
1 Cycle Network(CYC) naar QAR
ر.ق0.081536
1 Cycle Network(CYC) naar RSD
дин.2.286368
1 Cycle Network(CYC) naar UZS
soʻm266.666624
1 Cycle Network(CYC) naar ALL
L1.884064
1 Cycle Network(CYC) naar ANG
ƒ0.040096
1 Cycle Network(CYC) naar AWG
ƒ0.040096
1 Cycle Network(CYC) naar BBD
$0.0448
1 Cycle Network(CYC) naar BAM
KM0.03808
1 Cycle Network(CYC) naar BIF
Fr66.0576
1 Cycle Network(CYC) naar BND
$0.02912
1 Cycle Network(CYC) naar BSD
$0.0224
1 Cycle Network(CYC) naar JMD
$3.595872
1 Cycle Network(CYC) naar KHR
89.959744
1 Cycle Network(CYC) naar KMF
Fr9.5424
1 Cycle Network(CYC) naar LAK
486.956512
1 Cycle Network(CYC) naar LKR
රු6.827072
1 Cycle Network(CYC) naar MDL
L0.383712
1 Cycle Network(CYC) naar MGA
Ar100.9008
1 Cycle Network(CYC) naar MOP
P0.1792
1 Cycle Network(CYC) naar MVR
0.34496
1 Cycle Network(CYC) naar MWK
MK38.888864
1 Cycle Network(CYC) naar MZN
MT1.43248
1 Cycle Network(CYC) naar NPR
रु3.177664
1 Cycle Network(CYC) naar PYG
158.8608
1 Cycle Network(CYC) naar RWF
Fr32.5024
1 Cycle Network(CYC) naar SBD
$0.184352
1 Cycle Network(CYC) naar SCR
0.30128
1 Cycle Network(CYC) naar SRD
$0.8624
1 Cycle Network(CYC) naar SVC
$0.196
1 Cycle Network(CYC) naar SZL
L0.38976
1 Cycle Network(CYC) naar TMT
m0.078624
1 Cycle Network(CYC) naar TND
د.ت0.0658112
1 Cycle Network(CYC) naar TTD
$0.151872
1 Cycle Network(CYC) naar UGX
Sh78.0416
1 Cycle Network(CYC) naar XAF
Fr12.7904
1 Cycle Network(CYC) naar XCD
$0.06048
1 Cycle Network(CYC) naar XOF
Fr12.7904
1 Cycle Network(CYC) naar XPF
Fr2.3072
1 Cycle Network(CYC) naar BWP
P0.3024
1 Cycle Network(CYC) naar BZD
$0.045024
1 Cycle Network(CYC) naar CVE
$2.153312
1 Cycle Network(CYC) naar DJF
Fr3.9648
1 Cycle Network(CYC) naar DOP
$1.439424
1 Cycle Network(CYC) naar DZD
د.ج2.929248
1 Cycle Network(CYC) naar FJD
$0.051072
1 Cycle Network(CYC) naar GNF
Fr194.768
1 Cycle Network(CYC) naar GTQ
Q0.171584
1 Cycle Network(CYC) naar GYD
$4.68608
1 Cycle Network(CYC) naar ISK
kr2.8448

Cycle Network bron

Voor een beter begrip van Cycle Network kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Cycle Network
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Cycle Network

Hoeveel is Cycle Network (CYC) vandaag waard?
De live CYC prijs in USD is 0.0224 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CYC naar USD prijs?
De huidige prijs van CYC naar USD is $ 0.0224. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Cycle Network?
De marktkapitalisatie van CYC is $ 3.44M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CYC?
De circulerende voorraad van CYC is 153.70M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CYC?
CYC bereikte een ATH-prijs van 0.1190066848445152 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CYC?
CYC zag een ATL-prijs van 0.02241800781728334 USD.
Wat is het handelsvolume van CYC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CYC is $ 48.68K USD.
Zal CYC dit jaar hoger gaan?
CYC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CYC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:12:51 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

CYC-naar-USD calculator

Bedrag

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.0224 USD

Handel in CYC

CYC/USDC
$0.02233
$0.02233$0.02233
-2.44%
CYC/USDT
$0.02242
$0.02242$0.02242
-1.79%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,567.54
$101,567.54$101,567.54

-1.56%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,292.34
$3,292.34$3,292.34

-6.12%

Solana logo

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-3.51%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2021
$1.2021$1.2021

+701.40%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,567.54
$101,567.54$101,567.54

-1.56%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,292.34
$3,292.34$3,292.34

-6.12%

Solana logo

Solana

SOL

$155.80
$155.80$155.80

-3.51%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2214
$2.2214$2.2214

-2.65%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16238
$0.16238$0.16238

-0.94%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4810
$0.4810$0.4810

+862.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000001310
$0.000000001310$0.000000001310

+1,423.25%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4810
$0.4810$0.4810

+862.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2021
$1.2021$1.2021

+701.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12300
$0.12300$0.12300

+701.82%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2216
$0.2216$0.2216

+238.32%