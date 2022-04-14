CyberConnect (CYBER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CyberConnect (CYBER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CyberConnect (CYBER) Informatie CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. Officiële website: https://cyber.co/ Whitepaper: https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment Block explorer: https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z

CyberConnect (CYBER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CyberConnect (CYBER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 82.78M $ 82.78M $ 82.78M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 51.96M $ 51.96M $ 51.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 159.31M $ 159.31M $ 159.31M Hoogste ooit: $ 17.871 $ 17.871 $ 17.871 Laagste ooit: $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 Huidige prijs: $ 1.5931 $ 1.5931 $ 1.5931 Meer informatie over CyberConnect (CYBER) prijs

CyberConnect (CYBER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CyberConnect (CYBER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CYBER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CYBER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CYBER begrijpt, kun je de live prijs van CYBER token verkennen!

CyberConnect (CYBER) Prijsgeschiedenis Door de CYBER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van CYBER Wil je weten waar je CYBER naartoe gaat? Onze CYBER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

