Coinweb (CWEB) Informatie Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb's unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Officiële website: https://www.coinweb.io Whitepaper: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.coinweb.io/

Coinweb (CWEB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Coinweb (CWEB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Totale voorraad: $ 7.60B $ 7.60B $ 7.60B Circulerende voorraad: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.69M $ 23.69M $ 23.69M Hoogste ooit: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 Laagste ooit: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 Huidige prijs: $ 0.003116 $ 0.003116 $ 0.003116 Meer informatie over Coinweb (CWEB) prijs

Coinweb (CWEB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Coinweb (CWEB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CWEB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CWEB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CWEB begrijpt, kun je de live prijs van CWEB token verkennen!

