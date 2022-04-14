Convex Finance (CVX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Convex Finance (CVX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Convex Finance (CVX) Informatie Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort. Officiële website: https://www.convexfinance.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/BLvmrccP4g1B6SpiVvmQrLUDya1nZ4B2D1nm9jzKF7sz Koop nu CVX!

Convex Finance (CVX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Convex Finance (CVX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 331.39M $ 331.39M $ 331.39M Totale voorraad: $ 99.92M $ 99.92M $ 99.92M Circulerende voorraad: $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 342.14M $ 342.14M $ 342.14M Hoogste ooit: $ 62.51 $ 62.51 $ 62.51 Laagste ooit: $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 $ 1.4333339308751847 Huidige prijs: $ 3.424 $ 3.424 $ 3.424 Meer informatie over Convex Finance (CVX) prijs

Convex Finance (CVX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Convex Finance (CVX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CVX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CVX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CVX begrijpt, kun je de live prijs van CVX token verkennen!

