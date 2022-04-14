CVN (CVN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in CVN (CVN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

CVN (CVN) Informatie Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity. Seizing the opportunity to build the preeminent Layer 2 chain for humanity, the Conscious Network is poised to become the largest web3 platform, a cornerstone of equitable opportunity. Officiële website: https://www.consciousdao.com/ Block explorer: https://explore.consciousdao.com/ Koop nu CVN!

CVN (CVN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor CVN (CVN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.58M $ 10.58M $ 10.58M Hoogste ooit: $ 1.125 $ 1.125 $ 1.125 Laagste ooit: $ 0.049121587463801665 $ 0.049121587463801665 $ 0.049121587463801665 Huidige prijs: $ 0.05289 $ 0.05289 $ 0.05289 Meer informatie over CVN (CVN) prijs

CVN (CVN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van CVN (CVN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CVN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CVN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CVN begrijpt, kun je de live prijs van CVN token verkennen!

CVN (CVN) Prijsgeschiedenis Door de CVN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CVN prijsgeschiedenis!

