De live Cisco Systems prijs vandaag is 72.65 USD. Volg realtime CSCOON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CSCOON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CSCOON

CSCOON Prijsinformatie

Wat is CSCOON

CSCOON officiële website

CSCOON tokenomie

CSCOON Prijsvoorspelling

CSCOON Geschiedenis

CSCOON koopgids

CSCOON-naar-Fiat valutaconversie

CSCOON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Cisco Systems logo

Cisco Systems koers(CSCOON)

1 CSCOON naar USD live prijs:

$72.65
$72.65$72.65
-1.22%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:12:36 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 72.42
$ 72.42$ 72.42
24u laag
$ 74.88
$ 74.88$ 74.88
24u hoog

$ 72.42
$ 72.42$ 72.42

$ 74.88
$ 74.88$ 74.88

$ 75.27336087226887
$ 75.27336087226887$ 75.27336087226887

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

-0.11%

-1.22%

-0.50%

-0.50%

Cisco Systems (CSCOON) real-time prijs is $ 72.65. De afgelopen 24 uur werd er CSCOON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 72.42 en een hoogtepunt van $ 74.88, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CSCOON hoogste prijs aller tijden is $ 75.27336087226887, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 66.14352617950215 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CSCOON met -0.11% veranderd in het afgelopen uur, -1.22% in de afgelopen 24 uur en -0.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Cisco Systems (CSCOON) Marktinformatie

No.1827

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 57.42K
$ 57.42K$ 57.42K

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

24.79K
24.79K 24.79K

24,789.03478734
24,789.03478734 24,789.03478734

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Cisco Systems is $ 1.80M, met een handelsvolume van $ 57.42K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CSCOON is 24.79K, met een totale voorraad van 24789.03478734. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.80M.

Cisco Systems (CSCOON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Cisco Systems prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.8973-1.22%
30 dagen$ +4.03+5.87%
60 dagen$ +32.65+81.62%
90 dagen$ +32.65+81.62%
Cisco Systems prijswijziging vandaag

CSCOON registreerde vandaag een verandering van $ -0.8973 (-1.22%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Cisco Systems 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +4.03 (+5.87%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Cisco Systems 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CSCOON zien we een verandering van $ +32.65 (+81.62%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Cisco Systems 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +32.65 (+81.62%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Cisco Systems (CSCOON) bekijken?

Bekijk nu de Cisco Systemsprijsgeschiedenispagina.

Wat is Cisco Systems (CSCOON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCisco Systems investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CSCOON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Cisco Systems lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Cisco Systems aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Cisco Systems Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Cisco Systems (CSCOON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Cisco Systems (CSCOON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Cisco Systems te bekijken.

Bekijk nu de Cisco Systems prijsvoorspelling !

Cisco Systems (CSCOON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Cisco Systems (CSCOON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CSCOON token !

Hoe koop je Cisco Systems (CSCOON)?

Op zoek naar Hoe koop je Cisco Systems? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Cisco Systems gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CSCOON naar lokale valuta's

1 Cisco Systems(CSCOON) naar VND
1,911,784.75
1 Cisco Systems(CSCOON) naar AUD
A$111.881
1 Cisco Systems(CSCOON) naar GBP
55.214
1 Cisco Systems(CSCOON) naar EUR
63.2055
1 Cisco Systems(CSCOON) naar USD
$72.65
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MYR
RM304.4035
1 Cisco Systems(CSCOON) naar TRY
3,058.565
1 Cisco Systems(CSCOON) naar JPY
¥11,115.45
1 Cisco Systems(CSCOON) naar ARS
ARS$105,903.358
1 Cisco Systems(CSCOON) naar RUB
5,902.8125
1 Cisco Systems(CSCOON) naar INR
6,438.9695
1 Cisco Systems(CSCOON) naar IDR
Rp1,210,832.849
1 Cisco Systems(CSCOON) naar PHP
4,276.179
1 Cisco Systems(CSCOON) naar EGP
￡E.3,443.61
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BRL
R$392.31
1 Cisco Systems(CSCOON) naar CAD
C$102.4365
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BDT
8,856.035
1 Cisco Systems(CSCOON) naar NGN
104,833.95
1 Cisco Systems(CSCOON) naar COP
$280,501.65
1 Cisco Systems(CSCOON) naar ZAR
R.1,269.922
1 Cisco Systems(CSCOON) naar UAH
3,057.112
1 Cisco Systems(CSCOON) naar TZS
T.Sh.178,501.05
1 Cisco Systems(CSCOON) naar VES
Bs16,200.95
1 Cisco Systems(CSCOON) naar CLP
$68,726.9
1 Cisco Systems(CSCOON) naar PKR
Rs20,539.608
1 Cisco Systems(CSCOON) naar KZT
38,075.865
1 Cisco Systems(CSCOON) naar THB
฿2,363.3045
1 Cisco Systems(CSCOON) naar TWD
NT$2,245.6115
1 Cisco Systems(CSCOON) naar AED
د.إ266.6255
1 Cisco Systems(CSCOON) naar CHF
Fr58.8465
1 Cisco Systems(CSCOON) naar HKD
HK$564.4905
1 Cisco Systems(CSCOON) naar AMD
֏27,792.2575
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MAD
.د.م676.3715
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MXN
$1,356.3755
1 Cisco Systems(CSCOON) naar SAR
ريال272.4375
1 Cisco Systems(CSCOON) naar ETB
Br11,111.8175
1 Cisco Systems(CSCOON) naar KES
KSh9,385.6535
1 Cisco Systems(CSCOON) naar JOD
د.أ51.50885
1 Cisco Systems(CSCOON) naar PLN
268.805
1 Cisco Systems(CSCOON) naar RON
лв321.113
1 Cisco Systems(CSCOON) naar SEK
kr695.987
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BGN
лв123.505
1 Cisco Systems(CSCOON) naar HUF
Ft24,518.6485
1 Cisco Systems(CSCOON) naar CZK
1,540.9065
1 Cisco Systems(CSCOON) naar KWD
د.ك22.30355
1 Cisco Systems(CSCOON) naar ILS
237.5655
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BOB
Bs502.0115
1 Cisco Systems(CSCOON) naar AZN
123.505
1 Cisco Systems(CSCOON) naar TJS
SM669.833
1 Cisco Systems(CSCOON) naar GEL
197.608
1 Cisco Systems(CSCOON) naar AOA
Kz66,285.86
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BHD
.د.ب27.38905
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BMD
$72.65
1 Cisco Systems(CSCOON) naar DKK
kr472.225
1 Cisco Systems(CSCOON) naar HNL
L1,913.601
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MUR
3,343.353
1 Cisco Systems(CSCOON) naar NAD
$1,263.3835
1 Cisco Systems(CSCOON) naar NOK
kr742.483
1 Cisco Systems(CSCOON) naar NZD
$128.5905
1 Cisco Systems(CSCOON) naar PAB
B/.72.65
1 Cisco Systems(CSCOON) naar PGK
K308.7625
1 Cisco Systems(CSCOON) naar QAR
ر.ق264.446
1 Cisco Systems(CSCOON) naar RSD
дин.7,415.3855
1 Cisco Systems(CSCOON) naar UZS
soʻm864,880.814
1 Cisco Systems(CSCOON) naar ALL
L6,110.5915
1 Cisco Systems(CSCOON) naar ANG
ƒ130.0435
1 Cisco Systems(CSCOON) naar AWG
ƒ130.0435
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BBD
$145.3
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BAM
KM123.505
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BIF
Fr214,244.85
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BND
$94.445
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BSD
$72.65
1 Cisco Systems(CSCOON) naar JMD
$11,662.5045
1 Cisco Systems(CSCOON) naar KHR
291,766.759
1 Cisco Systems(CSCOON) naar KMF
Fr30,948.9
1 Cisco Systems(CSCOON) naar LAK
1,579,347.7945
1 Cisco Systems(CSCOON) naar LKR
රු22,142.267
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MDL
L1,244.4945
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MGA
Ar327,251.925
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MOP
P581.2
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MVR
1,118.81
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MWK
MK126,128.3915
1 Cisco Systems(CSCOON) naar MZN
MT4,645.9675
1 Cisco Systems(CSCOON) naar NPR
रु10,306.129
1 Cisco Systems(CSCOON) naar PYG
515,233.8
1 Cisco Systems(CSCOON) naar RWF
Fr105,415.15
1 Cisco Systems(CSCOON) naar SBD
$597.9095
1 Cisco Systems(CSCOON) naar SCR
977.1425
1 Cisco Systems(CSCOON) naar SRD
$2,797.025
1 Cisco Systems(CSCOON) naar SVC
$635.6875
1 Cisco Systems(CSCOON) naar SZL
L1,264.11
1 Cisco Systems(CSCOON) naar TMT
m255.0015
1 Cisco Systems(CSCOON) naar TND
د.ت213.4457
1 Cisco Systems(CSCOON) naar TTD
$492.567
1 Cisco Systems(CSCOON) naar UGX
Sh253,112.6
1 Cisco Systems(CSCOON) naar XAF
Fr41,483.15
1 Cisco Systems(CSCOON) naar XCD
$196.155
1 Cisco Systems(CSCOON) naar XOF
Fr41,483.15
1 Cisco Systems(CSCOON) naar XPF
Fr7,482.95
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BWP
P980.775
1 Cisco Systems(CSCOON) naar BZD
$146.0265
1 Cisco Systems(CSCOON) naar CVE
$6,983.8445
1 Cisco Systems(CSCOON) naar DJF
Fr12,859.05
1 Cisco Systems(CSCOON) naar DOP
$4,668.489
1 Cisco Systems(CSCOON) naar DZD
د.ج9,500.4405
1 Cisco Systems(CSCOON) naar FJD
$165.642
1 Cisco Systems(CSCOON) naar GNF
Fr631,691.75
1 Cisco Systems(CSCOON) naar GTQ
Q556.499
1 Cisco Systems(CSCOON) naar GYD
$15,198.38
1 Cisco Systems(CSCOON) naar ISK
kr9,226.55

Cisco Systems bron

Voor een beter begrip van Cisco Systems kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Cisco Systems
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Cisco Systems

Hoeveel is Cisco Systems (CSCOON) vandaag waard?
De live CSCOON prijs in USD is 72.65 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CSCOON naar USD prijs?
De huidige prijs van CSCOON naar USD is $ 72.65. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Cisco Systems?
De marktkapitalisatie van CSCOON is $ 1.80M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CSCOON?
De circulerende voorraad van CSCOON is 24.79K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CSCOON?
CSCOON bereikte een ATH-prijs van 75.27336087226887 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CSCOON?
CSCOON zag een ATL-prijs van 66.14352617950215 USD.
Wat is het handelsvolume van CSCOON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CSCOON is $ 57.42K USD.
Zal CSCOON dit jaar hoger gaan?
CSCOON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CSCOON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:12:36 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

CSCOON-naar-USD calculator

Bedrag

CSCOON
CSCOON
USD
USD

1 CSCOON = 72.65 USD

Handel in CSCOON

CSCOON/USDT
$72.65
$72.65$72.65
-1.26%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

