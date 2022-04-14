Crust Network (CRU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crust Network (CRU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crust Network (CRU) Informatie Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Officiële website: https://www.crust.network/ Whitepaper: https://wiki.crust.network/en Block explorer: https://crust.subscan.io/

Crust Network (CRU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crust Network (CRU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Totale voorraad: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Circulerende voorraad: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.51M $ 2.51M $ 2.51M Hoogste ooit: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Laagste ooit: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Huidige prijs: $ 0.0718 $ 0.0718 $ 0.0718 Meer informatie over Crust Network (CRU) prijs

Crust Network (CRU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crust Network (CRU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRU begrijpt, kun je de live prijs van CRU token verkennen!

Hoe koop je CRU? Wil je Crust Network (CRU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CRU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CRU koopt op MEXC!

Crust Network (CRU) Prijsgeschiedenis Door de CRU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CRU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CRU Wil je weten waar je CRU naartoe gaat? Onze CRU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRU token!

