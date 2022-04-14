Cratos (CRTS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cratos (CRTS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cratos (CRTS) Informatie CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Officiële website: https://www.cratostoken.com Whitepaper: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Block explorer: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Koop nu CRTS!

Cratos (CRTS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cratos (CRTS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 18.18M $ 18.18M $ 18.18M Hoogste ooit: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 Laagste ooit: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Huidige prijs: $ 0.0001818 $ 0.0001818 $ 0.0001818 Meer informatie over Cratos (CRTS) prijs

Cratos (CRTS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cratos (CRTS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRTS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRTS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRTS begrijpt, kun je de live prijs van CRTS token verkennen!

Hoe koop je CRTS? Wil je Cratos (CRTS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CRTS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CRTS koopt op MEXC!

Cratos (CRTS) Prijsgeschiedenis Door de CRTS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CRTS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CRTS Wil je weten waar je CRTS naartoe gaat? Onze CRTS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRTS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!