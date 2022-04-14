Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Crown by Third Time (CROWN2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Crown by Third Time (CROWN2) Informatie CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Officiële website: https://thirdtimegames.com Whitepaper: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Koop nu CROWN2!

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Crown by Third Time (CROWN2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.54M $ 15.54M $ 15.54M Totale voorraad: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Circulerende voorraad: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.75M $ 17.75M $ 17.75M Hoogste ooit: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Laagste ooit: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Huidige prijs: $ 0.071 $ 0.071 $ 0.071 Meer informatie over Crown by Third Time (CROWN2) prijs

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Crown by Third Time (CROWN2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CROWN2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CROWN2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CROWN2 begrijpt, kun je de live prijs van CROWN2 token verkennen!

Hoe koop je CROWN2? Wil je Crown by Third Time (CROWN2) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CROWN2 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CROWN2 koopt op MEXC!

Crown by Third Time (CROWN2) Prijsgeschiedenis Door de CROWN2 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CROWN2 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CROWN2 Wil je weten waar je CROWN2 naartoe gaat? Onze CROWN2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CROWN2 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!