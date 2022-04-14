Cros (CROS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cros (CROS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cros (CROS) Informatie Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Ethereum L2 and AI platform for in-game advertising. Connecting developers, advertisers, and 3 billion players (DePIN). Officiële website: https://www.cros.world Whitepaper: https://docs.cros.world/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 Koop nu CROS!

Cros (CROS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cros (CROS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 202.65K $ 202.65K $ 202.65K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 866.01M $ 866.01M $ 866.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 234.00K $ 234.00K $ 234.00K Hoogste ooit: $ 0.3732 $ 0.3732 $ 0.3732 Laagste ooit: $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 $ 0.000196516724382098 Huidige prijs: $ 0.000234 $ 0.000234 $ 0.000234 Meer informatie over Cros (CROS) prijs

Cros (CROS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cros (CROS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CROS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CROS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CROS begrijpt, kun je de live prijs van CROS token verkennen!

