Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world's transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com Officiële website: https://cronos.org/ Whitepaper: https://whitepaper.cronos.org/ Block explorer: https://solscan.io/token/DvjMYMVeXgKxaixGKpzQThLoG98nc7HSU7eanzsdCboA Koop nu CRO!

Cronos (CRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cronos (CRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.43B $ 7.43B $ 7.43B Totale voorraad: $ 98.02B $ 98.02B $ 98.02B Circulerende voorraad: $ 34.82B $ 34.82B $ 34.82B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.34B $ 21.34B $ 21.34B Hoogste ooit: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Laagste ooit: $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 $ 0.0114866815226 Huidige prijs: $ 0.21336 $ 0.21336 $ 0.21336 Meer informatie over Cronos (CRO) prijs

Cronos (CRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cronos (CRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRO begrijpt, kun je de live prijs van CRO token verkennen!

Hoe koop je CRO? Wil je Cronos (CRO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CRO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CRO koopt op MEXC!

Cronos (CRO) Prijsgeschiedenis Door de CRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CRO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CRO Wil je weten waar je CRO naartoe gaat? Onze CRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRO token!

