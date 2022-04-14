Creo Engine (CREO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Creo Engine (CREO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Creo Engine (CREO) Informatie Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Officiële website: https://www.creoengine.com/ Whitepaper: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Block explorer: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Koop nu CREO!

Creo Engine (CREO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Creo Engine (CREO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Totale voorraad: $ 788.89M $ 788.89M $ 788.89M Circulerende voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.99M $ 4.99M $ 4.99M Hoogste ooit: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Laagste ooit: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Huidige prijs: $ 0.0049851 $ 0.0049851 $ 0.0049851 Meer informatie over Creo Engine (CREO) prijs

Creo Engine (CREO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Creo Engine (CREO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CREO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CREO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CREO begrijpt, kun je de live prijs van CREO token verkennen!

Hoe koop je CREO? Wil je Creo Engine (CREO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CREO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CREO koopt op MEXC!

Creo Engine (CREO) Prijsgeschiedenis Door de CREO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CREO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CREO Wil je weten waar je CREO naartoe gaat? Onze CREO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CREO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!