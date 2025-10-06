BeursDEX+
De live Credia Layer prijs vandaag is 0.03568 USD. Volg realtime CRED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Credia Layer koers(CRED)

1 CRED naar USD live prijs:

$0.03568
+0.19%1D
USD
Credia Layer (CRED) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:43:00 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03465
24u laag
$ 0.03903
24u hoog

$ 0.03465
$ 0.03903
$ 0.1034983633742532
$ 0.020007636566907613
-0.95%

+0.19%

+78.40%

+78.40%

Credia Layer (CRED) real-time prijs is $ 0.03568. De afgelopen 24 uur werd er CRED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03465 en een hoogtepunt van $ 0.03903, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRED hoogste prijs aller tijden is $ 0.1034983633742532, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.020007636566907613 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRED met -0.95% veranderd in het afgelopen uur, +0.19% in de afgelopen 24 uur en +78.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Credia Layer (CRED) Marktinformatie

No.3755

$ 0.00
$ 12.08K
$ 35.68M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Credia Layer is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 12.08K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRED is 0.00, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 35.68M.

Credia Layer (CRED) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Credia Layer prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0000677+0.19%
30 dagen$ +0.01568+78.40%
60 dagen$ +0.01568+78.40%
90 dagen$ +0.01568+78.40%
Credia Layer prijswijziging vandaag

CRED registreerde vandaag een verandering van $ +0.0000677 (+0.19%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Credia Layer 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.01568 (+78.40%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Credia Layer 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CRED zien we een verandering van $ +0.01568 (+78.40%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Credia Layer 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.01568 (+78.40%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Credia Layer (CRED) bekijken?

Bekijk nu de Credia Layerprijsgeschiedenispagina.

Wat is Credia Layer (CRED)?

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCredia Layer investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CRED staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Credia Layer lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Credia Layer aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Credia Layer Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Credia Layer (CRED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Credia Layer (CRED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Credia Layer te bekijken.

Bekijk nu de Credia Layer prijsvoorspelling !

Credia Layer (CRED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Credia Layer (CRED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRED token !

Hoe koop je Credia Layer (CRED)?

Op zoek naar Hoe koop je Credia Layer? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Credia Layer gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CRED naar lokale valuta's

1 Credia Layer(CRED) naar VND
938.9192
1 Credia Layer(CRED) naar AUD
A$0.0549472
1 Credia Layer(CRED) naar GBP
0.0271168
1 Credia Layer(CRED) naar EUR
0.0310416
1 Credia Layer(CRED) naar USD
$0.03568
1 Credia Layer(CRED) naar MYR
RM0.1494992
1 Credia Layer(CRED) naar TRY
1.5024848
1 Credia Layer(CRED) naar JPY
¥5.45904
1 Credia Layer(CRED) naar ARS
ARS$52.0114496
1 Credia Layer(CRED) naar RUB
2.8982864
1 Credia Layer(CRED) naar INR
3.1623184
1 Credia Layer(CRED) naar IDR
Rp594.6664288
1 Credia Layer(CRED) naar PHP
2.0983408
1 Credia Layer(CRED) naar EGP
￡E.1.6923024
1 Credia Layer(CRED) naar BRL
R$0.1923152
1 Credia Layer(CRED) naar CAD
C$0.0503088
1 Credia Layer(CRED) naar BDT
4.349392
1 Credia Layer(CRED) naar NGN
51.4120256
1 Credia Layer(CRED) naar COP
$137.76048
1 Credia Layer(CRED) naar ZAR
R.0.6244
1 Credia Layer(CRED) naar UAH
1.5014144
1 Credia Layer(CRED) naar TZS
T.Sh.87.66576
1 Credia Layer(CRED) naar VES
Bs7.95664
1 Credia Layer(CRED) naar CLP
$33.75328
1 Credia Layer(CRED) naar PKR
Rs10.0874496
1 Credia Layer(CRED) naar KZT
18.699888
1 Credia Layer(CRED) naar THB
฿1.1610272
1 Credia Layer(CRED) naar TWD
NT$1.1028688
1 Credia Layer(CRED) naar AED
د.إ0.1309456
1 Credia Layer(CRED) naar CHF
Fr0.0289008
1 Credia Layer(CRED) naar HKD
HK$0.2772336
1 Credia Layer(CRED) naar AMD
֏13.649384
1 Credia Layer(CRED) naar MAD
.د.م0.3321808
1 Credia Layer(CRED) naar MXN
$0.6661456
1 Credia Layer(CRED) naar SAR
ريال0.1338
1 Credia Layer(CRED) naar ETB
Br5.457256
1 Credia Layer(CRED) naar KES
KSh4.6094992
1 Credia Layer(CRED) naar JOD
د.أ0.02529712
1 Credia Layer(CRED) naar PLN
0.1323728
1 Credia Layer(CRED) naar RON
лв0.1577056
1 Credia Layer(CRED) naar SEK
kr0.3421712
1 Credia Layer(CRED) naar BGN
лв0.060656
1 Credia Layer(CRED) naar HUF
Ft12.045568
1 Credia Layer(CRED) naar CZK
0.7567728
1 Credia Layer(CRED) naar KWD
د.ك0.01095376
1 Credia Layer(CRED) naar ILS
0.1166736
1 Credia Layer(CRED) naar BOB
Bs0.2465488
1 Credia Layer(CRED) naar AZN
0.060656
1 Credia Layer(CRED) naar TJS
SM0.3289696
1 Credia Layer(CRED) naar GEL
0.0970496
1 Credia Layer(CRED) naar AOA
Kz32.554432
1 Credia Layer(CRED) naar BHD
.د.ب0.01345136
1 Credia Layer(CRED) naar BMD
$0.03568
1 Credia Layer(CRED) naar DKK
kr0.23192
1 Credia Layer(CRED) naar HNL
L0.9398112
1 Credia Layer(CRED) naar MUR
1.6419936
1 Credia Layer(CRED) naar NAD
$0.6204752
1 Credia Layer(CRED) naar NOK
kr0.3642928
1 Credia Layer(CRED) naar NZD
$0.0631536
1 Credia Layer(CRED) naar PAB
B/.0.03568
1 Credia Layer(CRED) naar PGK
K0.15164
1 Credia Layer(CRED) naar QAR
ر.ق0.1298752
1 Credia Layer(CRED) naar RSD
дин.3.6439984
1 Credia Layer(CRED) naar UZS
soʻm424.7618368
1 Credia Layer(CRED) naar ALL
L3.0010448
1 Credia Layer(CRED) naar ANG
ƒ0.0638672
1 Credia Layer(CRED) naar AWG
ƒ0.0638672
1 Credia Layer(CRED) naar BBD
$0.07136
1 Credia Layer(CRED) naar BAM
KM0.060656
1 Credia Layer(CRED) naar BIF
Fr105.22032
1 Credia Layer(CRED) naar BND
$0.046384
1 Credia Layer(CRED) naar BSD
$0.03568
1 Credia Layer(CRED) naar JMD
$5.7277104
1 Credia Layer(CRED) naar KHR
143.2930208
1 Credia Layer(CRED) naar KMF
Fr15.19968
1 Credia Layer(CRED) naar LAK
775.6521584
1 Credia Layer(CRED) naar LKR
රු10.8745504
1 Credia Layer(CRED) naar MDL
L0.6111984
1 Credia Layer(CRED) naar MGA
Ar160.72056
1 Credia Layer(CRED) naar MOP
P0.28544
1 Credia Layer(CRED) naar MVR
0.549472
1 Credia Layer(CRED) naar MWK
MK61.9444048
1 Credia Layer(CRED) naar MZN
MT2.281736
1 Credia Layer(CRED) naar NPR
रु5.0615648
1 Credia Layer(CRED) naar PYG
253.04256
1 Credia Layer(CRED) naar RWF
Fr51.77168
1 Credia Layer(CRED) naar SBD
$0.2936464
1 Credia Layer(CRED) naar SCR
0.479896
1 Credia Layer(CRED) naar SRD
$1.37368
1 Credia Layer(CRED) naar SVC
$0.3122
1 Credia Layer(CRED) naar SZL
L0.620832
1 Credia Layer(CRED) naar TMT
m0.1252368
1 Credia Layer(CRED) naar TND
د.ت0.10482784
1 Credia Layer(CRED) naar TTD
$0.2419104
1 Credia Layer(CRED) naar UGX
Sh124.30912
1 Credia Layer(CRED) naar XAF
Fr20.37328
1 Credia Layer(CRED) naar XCD
$0.096336
1 Credia Layer(CRED) naar XOF
Fr20.37328
1 Credia Layer(CRED) naar XPF
Fr3.67504
1 Credia Layer(CRED) naar BWP
P0.48168
1 Credia Layer(CRED) naar BZD
$0.0717168
1 Credia Layer(CRED) naar CVE
$3.4299184
1 Credia Layer(CRED) naar DJF
Fr6.31536
1 Credia Layer(CRED) naar DOP
$2.2927968
1 Credia Layer(CRED) naar DZD
د.ج4.6626624
1 Credia Layer(CRED) naar FJD
$0.0813504
1 Credia Layer(CRED) naar GNF
Fr310.2376
1 Credia Layer(CRED) naar GTQ
Q0.2733088
1 Credia Layer(CRED) naar GYD
$7.464256
1 Credia Layer(CRED) naar ISK
kr4.53136

Mensen vragen ook: Andere vragen over Credia Layer

Hoeveel is Credia Layer (CRED) vandaag waard?
De live CRED prijs in USD is 0.03568 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRED naar USD prijs?
De huidige prijs van CRED naar USD is $ 0.03568. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Credia Layer?
De marktkapitalisatie van CRED is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRED?
De circulerende voorraad van CRED is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRED?
CRED bereikte een ATH-prijs van 0.1034983633742532 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRED?
CRED zag een ATL-prijs van 0.020007636566907613 USD.
Wat is het handelsvolume van CRED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRED is $ 12.08K USD.
Zal CRED dit jaar hoger gaan?
CRED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:43:00 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

