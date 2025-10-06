BeursDEX+
De live Circle xStock prijs vandaag is 112.68 USD. Volg realtime CRCLX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRCLX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

$112.68
$112.68$112.68
-1.19%1D
Circle xStock (CRCLX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:42:53 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 108.72
$ 108.72$ 108.72
24u laag
$ 118.08
$ 118.08$ 118.08
24u hoog

$ 108.72
$ 108.72$ 108.72

$ 118.08
$ 118.08$ 118.08

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062$ 258.3037707311062

$ 108.7001141157051
$ 108.7001141157051$ 108.7001141157051

-0.20%

-1.19%

-17.33%

-17.33%

Circle xStock (CRCLX) real-time prijs is $ 112.68. De afgelopen 24 uur werd er CRCLX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 108.72 en een hoogtepunt van $ 118.08, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRCLX hoogste prijs aller tijden is $ 258.3037707311062, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 108.7001141157051 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRCLX met -0.20% veranderd in het afgelopen uur, -1.19% in de afgelopen 24 uur en -17.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Circle xStock (CRCLX) Marktinformatie

No.1141

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

$ 75.31K
$ 75.31K$ 75.31K

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

79.60K
79.60K 79.60K

79,598.43317116
79,598.43317116 79,598.43317116

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Circle xStock is $ 8.97M, met een handelsvolume van $ 75.31K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRCLX is 79.60K, met een totale voorraad van 79598.43317116. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.97M.

Circle xStock (CRCLX) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Circle xStock prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.357-1.19%
30 dagen$ -40.33-26.36%
60 dagen$ -1.77-1.55%
90 dagen$ -55.02-32.81%
Circle xStock prijswijziging vandaag

CRCLX registreerde vandaag een verandering van $ -1.357 (-1.19%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Circle xStock 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -40.33 (-26.36%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Circle xStock 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CRCLX zien we een verandering van $ -1.77 (-1.55%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Circle xStock 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -55.02 (-32.81%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Circle xStock (CRCLX) bekijken?

Bekijk nu de Circle xStockprijsgeschiedenispagina.

Wat is Circle xStock (CRCLX)?

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCircle xStock investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CRCLX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Circle xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Circle xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Circle xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Circle xStock (CRCLX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Circle xStock (CRCLX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Circle xStock te bekijken.

Bekijk nu de Circle xStock prijsvoorspelling !

Circle xStock (CRCLX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Circle xStock (CRCLX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRCLX token !

Hoe koop je Circle xStock (CRCLX)?

Op zoek naar Hoe koop je Circle xStock? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Circle xStock gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CRCLX naar lokale valuta's

1 Circle xStock(CRCLX) naar VND
2,965,174.2
1 Circle xStock(CRCLX) naar AUD
A$173.5272
1 Circle xStock(CRCLX) naar GBP
85.6368
1 Circle xStock(CRCLX) naar EUR
98.0316
1 Circle xStock(CRCLX) naar USD
$112.68
1 Circle xStock(CRCLX) naar MYR
RM472.1292
1 Circle xStock(CRCLX) naar TRY
4,744.9548
1 Circle xStock(CRCLX) naar JPY
¥17,240.04
1 Circle xStock(CRCLX) naar ARS
ARS$164,255.8896
1 Circle xStock(CRCLX) naar RUB
9,152.9964
1 Circle xStock(CRCLX) naar INR
9,986.8284
1 Circle xStock(CRCLX) naar IDR
Rp1,877,999.2488
1 Circle xStock(CRCLX) naar PHP
6,626.7108
1 Circle xStock(CRCLX) naar EGP
￡E.5,344.4124
1 Circle xStock(CRCLX) naar BRL
R$607.3452
1 Circle xStock(CRCLX) naar CAD
C$158.8788
1 Circle xStock(CRCLX) naar BDT
13,735.692
1 Circle xStock(CRCLX) naar NGN
162,362.8656
1 Circle xStock(CRCLX) naar COP
$435,057.48
1 Circle xStock(CRCLX) naar ZAR
R.1,971.9
1 Circle xStock(CRCLX) naar UAH
4,741.5744
1 Circle xStock(CRCLX) naar TZS
T.Sh.276,854.76
1 Circle xStock(CRCLX) naar VES
Bs25,127.64
1 Circle xStock(CRCLX) naar CLP
$106,595.28
1 Circle xStock(CRCLX) naar PKR
Rs31,856.8896
1 Circle xStock(CRCLX) naar KZT
59,055.588
1 Circle xStock(CRCLX) naar THB
฿3,666.6072
1 Circle xStock(CRCLX) naar TWD
NT$3,482.9388
1 Circle xStock(CRCLX) naar AED
د.إ413.5356
1 Circle xStock(CRCLX) naar CHF
Fr91.2708
1 Circle xStock(CRCLX) naar HKD
HK$875.5236
1 Circle xStock(CRCLX) naar AMD
֏43,105.734
1 Circle xStock(CRCLX) naar MAD
.د.م1,049.0508
1 Circle xStock(CRCLX) naar MXN
$2,103.7356
1 Circle xStock(CRCLX) naar SAR
ريال422.55
1 Circle xStock(CRCLX) naar ETB
Br17,234.406
1 Circle xStock(CRCLX) naar KES
KSh14,557.1292
1 Circle xStock(CRCLX) naar JOD
د.أ79.89012
1 Circle xStock(CRCLX) naar PLN
418.0428
1 Circle xStock(CRCLX) naar RON
лв498.0456
1 Circle xStock(CRCLX) naar SEK
kr1,080.6012
1 Circle xStock(CRCLX) naar BGN
лв191.556
1 Circle xStock(CRCLX) naar HUF
Ft38,040.768
1 Circle xStock(CRCLX) naar CZK
2,389.9428
1 Circle xStock(CRCLX) naar KWD
د.ك34.59276
1 Circle xStock(CRCLX) naar ILS
368.4636
1 Circle xStock(CRCLX) naar BOB
Bs778.6188
1 Circle xStock(CRCLX) naar AZN
191.556
1 Circle xStock(CRCLX) naar TJS
SM1,038.9096
1 Circle xStock(CRCLX) naar GEL
306.4896
1 Circle xStock(CRCLX) naar AOA
Kz102,809.232
1 Circle xStock(CRCLX) naar BHD
.د.ب42.48036
1 Circle xStock(CRCLX) naar BMD
$112.68
1 Circle xStock(CRCLX) naar DKK
kr732.42
1 Circle xStock(CRCLX) naar HNL
L2,967.9912
1 Circle xStock(CRCLX) naar MUR
5,185.5336
1 Circle xStock(CRCLX) naar NAD
$1,959.5052
1 Circle xStock(CRCLX) naar NOK
kr1,150.4628
1 Circle xStock(CRCLX) naar NZD
$199.4436
1 Circle xStock(CRCLX) naar PAB
B/.112.68
1 Circle xStock(CRCLX) naar PGK
K478.89
1 Circle xStock(CRCLX) naar QAR
ر.ق410.1552
1 Circle xStock(CRCLX) naar RSD
дин.11,508.0084
1 Circle xStock(CRCLX) naar UZS
soʻm1,341,428.3568
1 Circle xStock(CRCLX) naar ALL
L9,477.5148
1 Circle xStock(CRCLX) naar ANG
ƒ201.6972
1 Circle xStock(CRCLX) naar AWG
ƒ201.6972
1 Circle xStock(CRCLX) naar BBD
$225.36
1 Circle xStock(CRCLX) naar BAM
KM191.556
1 Circle xStock(CRCLX) naar BIF
Fr332,293.32
1 Circle xStock(CRCLX) naar BND
$146.484
1 Circle xStock(CRCLX) naar BSD
$112.68
1 Circle xStock(CRCLX) naar JMD
$18,088.5204
1 Circle xStock(CRCLX) naar KHR
452,529.6408
1 Circle xStock(CRCLX) naar KMF
Fr48,001.68
1 Circle xStock(CRCLX) naar LAK
2,449,565.1684
1 Circle xStock(CRCLX) naar LKR
රු34,342.6104
1 Circle xStock(CRCLX) naar MDL
L1,930.2084
1 Circle xStock(CRCLX) naar MGA
Ar507,567.06
1 Circle xStock(CRCLX) naar MOP
P901.44
1 Circle xStock(CRCLX) naar MVR
1,735.272
1 Circle xStock(CRCLX) naar MWK
MK195,624.8748
1 Circle xStock(CRCLX) naar MZN
MT7,205.886
1 Circle xStock(CRCLX) naar NPR
रु15,984.7848
1 Circle xStock(CRCLX) naar PYG
799,126.56
1 Circle xStock(CRCLX) naar RWF
Fr163,498.68
1 Circle xStock(CRCLX) naar SBD
$927.3564
1 Circle xStock(CRCLX) naar SCR
1,515.546
1 Circle xStock(CRCLX) naar SRD
$4,338.18
1 Circle xStock(CRCLX) naar SVC
$985.95
1 Circle xStock(CRCLX) naar SZL
L1,960.632
1 Circle xStock(CRCLX) naar TMT
m395.5068
1 Circle xStock(CRCLX) naar TND
د.ت331.05384
1 Circle xStock(CRCLX) naar TTD
$763.9704
1 Circle xStock(CRCLX) naar UGX
Sh392,577.12
1 Circle xStock(CRCLX) naar XAF
Fr64,340.28
1 Circle xStock(CRCLX) naar XCD
$304.236
1 Circle xStock(CRCLX) naar XOF
Fr64,340.28
1 Circle xStock(CRCLX) naar XPF
Fr11,606.04
1 Circle xStock(CRCLX) naar BWP
P1,521.18
1 Circle xStock(CRCLX) naar BZD
$226.4868
1 Circle xStock(CRCLX) naar CVE
$10,831.9284
1 Circle xStock(CRCLX) naar DJF
Fr19,944.36
1 Circle xStock(CRCLX) naar DOP
$7,240.8168
1 Circle xStock(CRCLX) naar DZD
د.ج14,725.0224
1 Circle xStock(CRCLX) naar FJD
$256.9104
1 Circle xStock(CRCLX) naar GNF
Fr979,752.6
1 Circle xStock(CRCLX) naar GTQ
Q863.1288
1 Circle xStock(CRCLX) naar GYD
$23,572.656
1 Circle xStock(CRCLX) naar ISK
kr14,310.36

Circle xStock bron

Voor een beter begrip van Circle xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Circle xStock
Blokverkenner

Officiële website van Circle xStock
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Circle xStock

Hoeveel is Circle xStock (CRCLX) vandaag waard?
De live CRCLX prijs in USD is 112.68 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRCLX naar USD prijs?
De huidige prijs van CRCLX naar USD is $ 112.68. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Circle xStock?
De marktkapitalisatie van CRCLX is $ 8.97M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRCLX?
De circulerende voorraad van CRCLX is 79.60K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRCLX?
CRCLX bereikte een ATH-prijs van 258.3037707311062 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRCLX?
CRCLX zag een ATL-prijs van 108.7001141157051 USD.
Wat is het handelsvolume van CRCLX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRCLX is $ 75.31K USD.
Zal CRCLX dit jaar hoger gaan?
CRCLX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRCLX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:42:53 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

