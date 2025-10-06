Wat is Circle xStock (CRCLX)?

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock is beschikbaar op MEXC



Bovendien kun je:

- De beschikbaarheid van CRCLX staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.

- Beoordelingen en analyses over Circle xStock lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Circle xStock aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Circle xStock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Circle xStock (CRCLX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Circle xStock (CRCLX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar?

Bekijk nu de Circle xStock prijsvoorspelling !

Circle xStock (CRCLX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Circle xStock (CRCLX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRCLX token !

Hoe koop je Circle xStock (CRCLX)?

Op zoek naar Hoe koop je Circle xStock?

Circle xStock bron

Voor een beter begrip van Circle xStock kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Mensen vragen ook: Andere vragen over Circle xStock Hoeveel is Circle xStock (CRCLX) vandaag waard? De live CRCLX prijs in USD is 112.68 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens. Wat is de huidige CRCLX naar USD prijs? $ 112.68 . Bekijk De huidige prijs van CRCLX naar USD is. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens. Wat is de marktkapitalisatie van Circle xStock? De marktkapitalisatie van CRCLX is $ 8.97M USD . Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan. Wat is de circulerende voorraad van CRCLX? De circulerende voorraad van CRCLX is 79.60K USD . Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRCLX? CRCLX bereikte een ATH-prijs van 258.3037707311062 USD . Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRCLX? CRCLX zag een ATL-prijs van 108.7001141157051 USD . Wat is het handelsvolume van CRCLX? Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRCLX is $ 75.31K USD . Zal CRCLX dit jaar hoger gaan? CRCLX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRCLX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.

