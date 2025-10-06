BeursDEX+
De live Circle Internet prijs vandaag is 112.4 USD. Volg realtime CRCLON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CRCLON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Circle Internet logo

Circle Internet koers(CRCLON)

1 CRCLON naar USD live prijs:

$112.4
$112.4$112.4
-1.63%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) live prijsgrafiek
Circle Internet (CRCLON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 108.33
$ 108.33$ 108.33
24u laag
$ 117.07
$ 117.07$ 117.07
24u hoog

$ 108.33
$ 108.33$ 108.33

$ 117.07
$ 117.07$ 117.07

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.07700258779658
$ 108.07700258779658$ 108.07700258779658

-0.92%

-1.63%

-17.28%

-17.28%

Circle Internet (CRCLON) real-time prijs is $ 112.4. De afgelopen 24 uur werd er CRCLON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 108.33 en een hoogtepunt van $ 117.07, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CRCLON hoogste prijs aller tijden is $ 157.6281918017911, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 108.07700258779658 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CRCLON met -0.92% veranderd in het afgelopen uur, -1.63% in de afgelopen 24 uur en -17.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Circle Internet (CRCLON) Marktinformatie

No.1821

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 60.90K
$ 60.90K$ 60.90K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

16.60K
16.60K 16.60K

16,595.1342371
16,595.1342371 16,595.1342371

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Circle Internet is $ 1.87M, met een handelsvolume van $ 60.90K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CRCLON is 16.60K, met een totale voorraad van 16595.1342371. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.87M.

Circle Internet (CRCLON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Circle Internet prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1.8625-1.63%
30 dagen$ -39.82-26.16%
60 dagen$ -3.74-3.23%
90 dagen$ +32.4+40.50%
Circle Internet prijswijziging vandaag

CRCLON registreerde vandaag een verandering van $ -1.8625 (-1.63%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Circle Internet 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -39.82 (-26.16%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Circle Internet 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,CRCLON zien we een verandering van $ -3.74 (-3.23%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Circle Internet 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +32.4 (+40.50%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Circle Internet (CRCLON) bekijken?

Bekijk nu de Circle Internetprijsgeschiedenispagina.

Wat is Circle Internet (CRCLON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeCircle Internet investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van CRCLON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Circle Internet lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Circle Internet aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Circle Internet Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Circle Internet (CRCLON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Circle Internet (CRCLON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Circle Internet te bekijken.

Bekijk nu de Circle Internet prijsvoorspelling !

Circle Internet (CRCLON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Circle Internet (CRCLON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CRCLON token !

Hoe koop je Circle Internet (CRCLON)?

Op zoek naar Hoe koop je Circle Internet? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Circle Internet gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

CRCLON naar lokale valuta's

1 Circle Internet(CRCLON) naar VND
2,957,806
1 Circle Internet(CRCLON) naar AUD
A$173.096
1 Circle Internet(CRCLON) naar GBP
85.424
1 Circle Internet(CRCLON) naar EUR
97.788
1 Circle Internet(CRCLON) naar USD
$112.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar MYR
RM470.956
1 Circle Internet(CRCLON) naar TRY
4,732.04
1 Circle Internet(CRCLON) naar JPY
¥17,197.2
1 Circle Internet(CRCLON) naar ARS
ARS$163,847.728
1 Circle Internet(CRCLON) naar RUB
9,132.5
1 Circle Internet(CRCLON) naar INR
9,962.012
1 Circle Internet(CRCLON) naar IDR
Rp1,873,332.584
1 Circle Internet(CRCLON) naar PHP
6,615.864
1 Circle Internet(CRCLON) naar EGP
￡E.5,327.76
1 Circle Internet(CRCLON) naar BRL
R$606.96
1 Circle Internet(CRCLON) naar CAD
C$158.484
1 Circle Internet(CRCLON) naar BDT
13,701.56
1 Circle Internet(CRCLON) naar NGN
162,193.2
1 Circle Internet(CRCLON) naar COP
$433,976.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar ZAR
R.1,964.752
1 Circle Internet(CRCLON) naar UAH
4,729.792
1 Circle Internet(CRCLON) naar TZS
T.Sh.276,166.8
1 Circle Internet(CRCLON) naar VES
Bs25,065.2
1 Circle Internet(CRCLON) naar CLP
$106,330.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar PKR
Rs31,777.728
1 Circle Internet(CRCLON) naar KZT
58,908.84
1 Circle Internet(CRCLON) naar THB
฿3,656.372
1 Circle Internet(CRCLON) naar TWD
NT$3,474.284
1 Circle Internet(CRCLON) naar AED
د.إ412.508
1 Circle Internet(CRCLON) naar CHF
Fr91.044
1 Circle Internet(CRCLON) naar HKD
HK$873.348
1 Circle Internet(CRCLON) naar AMD
֏42,998.62
1 Circle Internet(CRCLON) naar MAD
.د.م1,046.444
1 Circle Internet(CRCLON) naar MXN
$2,098.508
1 Circle Internet(CRCLON) naar SAR
ريال421.5
1 Circle Internet(CRCLON) naar ETB
Br17,191.58
1 Circle Internet(CRCLON) naar KES
KSh14,520.956
1 Circle Internet(CRCLON) naar JOD
د.أ79.6916
1 Circle Internet(CRCLON) naar PLN
415.88
1 Circle Internet(CRCLON) naar RON
лв496.808
1 Circle Internet(CRCLON) naar SEK
kr1,076.792
1 Circle Internet(CRCLON) naar BGN
лв191.08
1 Circle Internet(CRCLON) naar HUF
Ft37,933.876
1 Circle Internet(CRCLON) naar CZK
2,384.004
1 Circle Internet(CRCLON) naar KWD
د.ك34.5068
1 Circle Internet(CRCLON) naar ILS
367.548
1 Circle Internet(CRCLON) naar BOB
Bs776.684
1 Circle Internet(CRCLON) naar AZN
191.08
1 Circle Internet(CRCLON) naar TJS
SM1,036.328
1 Circle Internet(CRCLON) naar GEL
305.728
1 Circle Internet(CRCLON) naar AOA
Kz102,553.76
1 Circle Internet(CRCLON) naar BHD
.د.ب42.3748
1 Circle Internet(CRCLON) naar BMD
$112.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar DKK
kr730.6
1 Circle Internet(CRCLON) naar HNL
L2,960.616
1 Circle Internet(CRCLON) naar MUR
5,172.648
1 Circle Internet(CRCLON) naar NAD
$1,954.636
1 Circle Internet(CRCLON) naar NOK
kr1,148.728
1 Circle Internet(CRCLON) naar NZD
$198.948
1 Circle Internet(CRCLON) naar PAB
B/.112.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar PGK
K477.7
1 Circle Internet(CRCLON) naar QAR
ر.ق409.136
1 Circle Internet(CRCLON) naar RSD
дин.11,472.668
1 Circle Internet(CRCLON) naar UZS
soʻm1,338,095.024
1 Circle Internet(CRCLON) naar ALL
L9,453.964
1 Circle Internet(CRCLON) naar ANG
ƒ201.196
1 Circle Internet(CRCLON) naar AWG
ƒ201.196
1 Circle Internet(CRCLON) naar BBD
$224.8
1 Circle Internet(CRCLON) naar BAM
KM191.08
1 Circle Internet(CRCLON) naar BIF
Fr331,467.6
1 Circle Internet(CRCLON) naar BND
$146.12
1 Circle Internet(CRCLON) naar BSD
$112.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar JMD
$18,043.572
1 Circle Internet(CRCLON) naar KHR
451,405.144
1 Circle Internet(CRCLON) naar KMF
Fr47,882.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar LAK
2,443,478.212
1 Circle Internet(CRCLON) naar LKR
රු34,257.272
1 Circle Internet(CRCLON) naar MDL
L1,925.412
1 Circle Internet(CRCLON) naar MGA
Ar506,305.8
1 Circle Internet(CRCLON) naar MOP
P899.2
1 Circle Internet(CRCLON) naar MVR
1,730.96
1 Circle Internet(CRCLON) naar MWK
MK195,138.764
1 Circle Internet(CRCLON) naar MZN
MT7,187.98
1 Circle Internet(CRCLON) naar NPR
रु15,945.064
1 Circle Internet(CRCLON) naar PYG
797,140.8
1 Circle Internet(CRCLON) naar RWF
Fr163,092.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar SBD
$925.052
1 Circle Internet(CRCLON) naar SCR
1,511.78
1 Circle Internet(CRCLON) naar SRD
$4,327.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar SVC
$983.5
1 Circle Internet(CRCLON) naar SZL
L1,955.76
1 Circle Internet(CRCLON) naar TMT
m394.524
1 Circle Internet(CRCLON) naar TND
د.ت330.2312
1 Circle Internet(CRCLON) naar TTD
$762.072
1 Circle Internet(CRCLON) naar UGX
Sh391,601.6
1 Circle Internet(CRCLON) naar XAF
Fr64,180.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar XCD
$303.48
1 Circle Internet(CRCLON) naar XOF
Fr64,180.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar XPF
Fr11,577.2
1 Circle Internet(CRCLON) naar BWP
P1,517.4
1 Circle Internet(CRCLON) naar BZD
$225.924
1 Circle Internet(CRCLON) naar CVE
$10,805.012
1 Circle Internet(CRCLON) naar DJF
Fr19,894.8
1 Circle Internet(CRCLON) naar DOP
$7,222.824
1 Circle Internet(CRCLON) naar DZD
د.ج14,698.548
1 Circle Internet(CRCLON) naar FJD
$256.272
1 Circle Internet(CRCLON) naar GNF
Fr977,318
1 Circle Internet(CRCLON) naar GTQ
Q860.984
1 Circle Internet(CRCLON) naar GYD
$23,514.08
1 Circle Internet(CRCLON) naar ISK
kr14,274.8

Circle Internet bron

Voor een beter begrip van Circle Internet kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Circle Internet
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Circle Internet

Hoeveel is Circle Internet (CRCLON) vandaag waard?
De live CRCLON prijs in USD is 112.4 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CRCLON naar USD prijs?
De huidige prijs van CRCLON naar USD is $ 112.4. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Circle Internet?
De marktkapitalisatie van CRCLON is $ 1.87M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CRCLON?
De circulerende voorraad van CRCLON is 16.60K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CRCLON?
CRCLON bereikte een ATH-prijs van 157.6281918017911 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CRCLON?
CRCLON zag een ATL-prijs van 108.07700258779658 USD.
Wat is het handelsvolume van CRCLON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CRCLON is $ 60.90K USD.
Zal CRCLON dit jaar hoger gaan?
CRCLON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CRCLON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Circle Internet (CRCLON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

