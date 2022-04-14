Cryptify AI (CRAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cryptify AI (CRAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cryptify AI (CRAI) Informatie Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI. Officiële website: https://cryptify.ai/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b Koop nu CRAI!

Cryptify AI (CRAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cryptify AI (CRAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Hoogste ooit: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Laagste ooit: $ 0.000580469884516104 $ 0.000580469884516104 $ 0.000580469884516104 Huidige prijs: $ 0.001245 $ 0.001245 $ 0.001245 Meer informatie over Cryptify AI (CRAI) prijs

Cryptify AI (CRAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cryptify AI (CRAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRAI begrijpt, kun je de live prijs van CRAI token verkennen!

Hoe koop je CRAI? Wil je Cryptify AI (CRAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om CRAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je CRAI koopt op MEXC!

Cryptify AI (CRAI) Prijsgeschiedenis Door de CRAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de CRAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van CRAI Wil je weten waar je CRAI naartoe gaat? Onze CRAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CRAI token!

