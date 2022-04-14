COTI (COTI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COTI (COTI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COTI (COTI) Informatie COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn't rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business. Officiële website: https://coti.io/ Whitepaper: https://coti.io/files/coti_v2_whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.coti.io/

COTI (COTI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COTI (COTI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 110.97M $ 110.97M $ 110.97M Totale voorraad: $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B Circulerende voorraad: $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 229.74M $ 229.74M $ 229.74M Hoogste ooit: $ 0.28 $ 0.28 $ 0.28 Laagste ooit: $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 $ 0.00622556408704 Huidige prijs: $ 0.04679 $ 0.04679 $ 0.04679 Meer informatie over COTI (COTI) prijs

COTI (COTI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COTI (COTI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COTI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COTI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COTI begrijpt, kun je de live prijs van COTI token verkennen!

