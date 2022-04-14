COQ INU (COQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in COQ INU (COQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

COQ INU (COQ) Informatie Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Officiële website: https://www.coqinu.com/ Whitepaper: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Block explorer: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Koop nu COQ!

COQ INU (COQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor COQ INU (COQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 41.69M $ 41.69M $ 41.69M Totale voorraad: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Circulerende voorraad: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.69M $ 41.69M $ 41.69M Hoogste ooit: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Laagste ooit: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Huidige prijs: $ 0.0000006005 $ 0.0000006005 $ 0.0000006005 Meer informatie over COQ INU (COQ) prijs

COQ INU (COQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van COQ INU (COQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COQ begrijpt, kun je de live prijs van COQ token verkennen!

Hoe koop je COQ? Wil je COQ INU (COQ) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om COQ te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je COQ koopt op MEXC!

COQ INU (COQ) Prijsgeschiedenis Door de COQ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COQ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COQ Wil je weten waar je COQ naartoe gaat? Onze COQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COQ token!

