Cornucopias (COPI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Cornucopias (COPI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Cornucopias (COPI) Informatie An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. Officiële website: https://www.cornucopias.io Whitepaper: https://copiwiki.cornucopias.io/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f Koop nu COPI!

Cornucopias (COPI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Cornucopias (COPI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.80M $ 15.80M $ 15.80M Totale voorraad: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B Circulerende voorraad: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.75M $ 58.75M $ 58.75M Hoogste ooit: $ 0.1095 $ 0.1095 $ 0.1095 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0153 $ 0.0153 $ 0.0153 Meer informatie over Cornucopias (COPI) prijs

Cornucopias (COPI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Cornucopias (COPI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COPI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COPI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COPI begrijpt, kun je de live prijs van COPI token verkennen!

Hoe koop je COPI? Wil je Cornucopias (COPI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om COPI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je COPI koopt op MEXC!

Cornucopias (COPI) Prijsgeschiedenis Door de COPI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COPI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van COPI Wil je weten waar je COPI naartoe gaat? Onze COPI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van COPI token!

