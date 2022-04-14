Comput3 (COM3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Comput3 (COM3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Comput3 (COM3) Informatie Comput3 is a Solana Based GPU infrastructure platform. It allows Apps, Agents, and teams access to any type of GPU and Opensource LLM model with just a Phantom login. Through an API key developers can use the GPU for inference, Image, Video, and Running Custom Models. The COM3 token is used to stake for GPU time, or access to inference. A GPU network and Marketplace is currently being built. Officiële website: http://www.comput3.ai/ Whitepaper: https://app.gitbook.com/o/BrFSJ7MDGUDtB2T4U9Vo/s/XEU8lMusbqEetFmqHKC3/ Block explorer: https://solscan.io/token/J3NrhzUeKBSA3tJQjNq77zqpWJNz3FS9TrX7H7SLKcom

Comput3 (COM3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Comput3 (COM3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.34M $ 23.34M $ 23.34M Hoogste ooit: $ 0.0155 $ 0.0155 $ 0.0155 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.002334 $ 0.002334 $ 0.002334 Meer informatie over Comput3 (COM3) prijs

Comput3 (COM3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Comput3 (COM3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal COM3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel COM3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van COM3 begrijpt, kun je de live prijs van COM3 token verkennen!

Comput3 (COM3) Prijsgeschiedenis Door de COM3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de COM3 prijsgeschiedenis!

